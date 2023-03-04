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Haberler Gündem Politika Son dakika: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener ile görüşecek
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İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüşecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrıda bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akşener ile görüşecek. Görüşmenin ne zaman ve nerede yapılacağı açıklanmadı

Son dakika: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener ile görüşecek
AA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği bildirildi.

Konuya ilişkin CHP'den yapılan bilgilendirmede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaştığı belirtildi.

"Sayın Genel Başkan'ımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil bilakis büyümesini arzulamaktadır." ifadesine yer verilen bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkan'ımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkan'ımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur."

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