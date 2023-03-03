Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

DEVA Partisi: Nezaketi aşan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından bir açıklama DEVA Partisi'nden geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimsenin bir tutuma zorlanmadığının altı çizilerek, "Nezaketi aşan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır" denildi

DEVA Partisi: Nezaketi aşan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır
HABERTURK.COM

DEVA Partisi tarafından açıklamada İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in çıkışıyla ilgili olarak "Nezaketi aşan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır" denildi.

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabı Twitter'danTwitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

12 Şubat 2022 tarihinden bu yana altı siyasi parti olarak karşılıklı anlayış içinde özgürlükçü demokratik bir hukuk devleti inşa etmek hedefiyle önemli adımlar attık. Tüm süreç boyunca yürüttüğümüz çalışmaları, milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getireceği inancıyla ortak akıl, istişare ve uzlaşma ile sürdürdük.


En önemlisi de çalışmalarımızı, katılımcılık ve demokrasi kültürünün bir gereği olarak altı siyasi partinin tam mutabakatının esas alındığı bir zemin üzerinde yürüttük. Hiçbir siyasi parti, politik duruşunun ve parti tabanlarının kabul etmeyeceği bir tutuma zorlanmadı. Karşılıklı sayfayı esas alan böyle bir çalışma usulünde tabiatı gereği dayatma söz konusu olmayacağı açıktır. Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır.

DEVA partisi olarak, ilk günden itibaren samimiyet ve gayret ile elimizden gelen tüm çabayı koyduk. Bu iş birliğinin başarılı olmasının; ekonomik krizin derinliğinde boğulan, adalete susamış, onurlu bir şekilde yaşama hakkı elinden alınmış, ağır bir deprem felaketi ile karşı karşıya kalmış halkımızın rahat bir nefes alabilmesinin yegâne yolu olduğu inancıyla hareket ettik.

Biz, milletimizin hak ettiği tam demokratik bir yönetim anlayışını hâkim kılmak için ortaya koyduğumuz çalışmaların arkasındayız. Bu tarihi süreçte, hepimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye'yi içine düştüğü bu karanlık tablodan çıkartmak ve otoriter anlayıştan kurtarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Naci Görür uyarılarıyla İstanbul depremi muhtemel senaryoları! İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?
GÜNDEM Naci Görür uyarılarıyla İstanbul depremi muhtemel ...
Ulusal Staj Programı nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir? 2023 Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri
GÜNDEM Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afet Kurulu olacak...
EYT maaş hesaplama robotu 2023 : EYT ilk emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşı nasıl hesaplanır?
GÜNDEM 2023 EYT maaş hesaplama: EYT ilk emekli maaşı ne ...
Demokrat Parti: Millet İttifakı olarak çalışmalara devam ediyoruz
GÜNDEM Demokrat Parti: Çalışmalara devam ediyoruz
EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ belli oldu 2023 | EYT'de ilk maaş ne zaman hesaba yatacak, bayram ikramiyesi yatacak mı?
GÜNDEM EYT ilk maaşların yatacağı tarih netlik kazandı!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 'yola devam' açıklaması
GÜNDEM Karamollaoğlu'ndan açıklama
Özgür Özel'den Yavaş ve İmamoğlu paylaşımı
GÜNDEM Özgür Özel'den Yavaş ve İmamoğlu paylaşımı
Elazığ depreminde 7 kişinin öldüğü apartmanın davasında tahliye
GÜNDEM Elazığ depreminde 7 kişinin öldüğü apartmanın ...
İYİ Parti'de Cihan Paçacı görevine geri döndü
GÜNDEM Cihan Paçacı görevine geri döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.