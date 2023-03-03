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İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Genel Merkez'de toplandı. Toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yaptı.

Altılı Masa'nın 5.5 saat süren toplantısının ardından yapılan açıklamada "28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz" denilmişti.

Altı partinin Genel Başkanları'nın imzasıyla da ortak bildiri yayınlanmış, 6 Mart Pazartesi günü nihai açıklama yapılması bildirilmişti.

AKŞENER VEKİLLER VE BAŞKANLIK DİVANI'YLA GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının ele alındığı Altılı Masa toplantısının ardından, partisinin milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle görüştü.

Akşener, Saadet Partisinin ev sahipliğindeki Altılı Masa'nın ikinci turunun son toplantısıyla ilgili milletvekilleri, başkanlık divanı üyeleri ve başdanışmanlarını bilgilendirmek için partisinin ek binasında toplantı düzenledi.

AKŞENER'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) bugün saat 14.00'te Genel Merkez'de toplandı. 1 saatlik toplantı sona erdi. Toplantının ardından Akşener parti genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor. Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"HINK DEYİCİSİ OLMAYACAK"

"En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyim; İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır.

Ben ve arkadaşlarım ilk günden beri aynı kararlılıkla duruyoruz. Nasıl 2002 yılında milletin aleyhine plan yapanların karşısında durduysak bugün de duruyoruz. Nasıl 2010'da durduk, bugün de aynı yerde duruyoruz. Nasıl 2015'te milletin canına kıyanların karşısında durduk, bugün de duruyoruz. Nasıl 2018'de milletimizi iki yumruk arasına alanların karşısında durduk bugün de aynı yer de duruyoruz. Nasıl 2020'de milletin tercihlerini hiçe sayanların karşısında durduk, bugün de ayın yerde dimdik duruyoruz.

2023 yılında milletimiz Cumhuriyetimizin yıpratılan değerleri için, demokrasimiz için, hürriyetimiz için mücadele verirken 'ceketimi assam seçilirim' diyenlerin karşısındayız. Bizim yolumuz dün de aynıydı bugün de aynı.

Biz milletimize bir söz verdik. Milletin sesini bastıran değil, duyuran olacağımıza söz verdik. Milletin taleplerini hiçe sayan değil, gerçekleştiren olacağımıza söz verdik. Bu bizim kurtuluş felsefemizdir. Bu bizim temel ilkemizdir. Bu İYİ Parti'nin varoluş sebebidir.

Biz dayatmalara direnerek geldik, biz kirli pazarlıklara direnerek geldik.

Biz ortak aklın ışığında sorunları konuşabilmeyi aklın gereği olarak gördük. Geçtiğimiz sene 5 siyasi parti ile adım attık. Türkiye için ortak dertlerimizin çözümüne yönelik Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Anayasa Değişikliği teklifi gibi konularda mutabakat sağladık.

Dün ortak Cumhurbaşkanı adayını tartıştık. Bu doğrultuda 5 parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönünde görüşlerini paylaştılar. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için görüşümüzü beyan ettik. Aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için bütün partilerin belirleyeceği çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini önerdik.

Bu görüşlerimiz kesin bir şekilde reddedildi. Altılı masanın son toplantısında bir tırnak için anlayışa varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anladık ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, kutlu bir zafere tercih edilmiştir.

"NE KUMAR NE NOTER MASASI"

Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Önce millet önce memleket demekten vazgeçmedik. Vazgeçmeden konuştuk, anlattık, dinlettik, gösterdik. Olmadı, olamadı.

Son noktada altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür.

Biz imzamızın ve sözümüzün arkasındayız. Ancak ne kumar ne noter masasında olmayacağız. Yeni asrı göz göre göre hiç etmeyeceğiz. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz. İnatla ve ısrarla biz demeye devam edeceğiz.

"MİLLET SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR"

Bu yüzden Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır."