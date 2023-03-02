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Haberler Gündem SON DAKİKA: Altılı Masa ortak adayda uzlaştı! 2 Mart 2023 6’lı Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim oldu?
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Son dakika haberi Altılı Masa ortak adayda uzlaştı, pazartesi açıklanacak

Son dakika haberi Altılı Masa'nın pazartesi günü yeniden toplanacağı bildirildi. Ortak adayda uzlaşıldığının belirtildiği yazılı açıklama kamuoyuyla paylaşılırken, altı lider pazartesi tekrar buluşarak nihai açıklamayı yapacak.

SON DAKİKA: Altılı Masa ortak adayda uzlaştı! 2 Mart 2023 6’lı Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim oldu?
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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu ve Millet İttifakı'na dönüşen altılı masa, bugün 12'nci toplantısında Cumhurbaşkanı adayının belirlemesi gündemiyle toplandı.

Yazılı açıklamada, "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Pazartesi günü tekrar bir araya geleceğiz" ibaresi yer aldı.

Cumartesi günü İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplanacak.

Edinilen bilgilere göre pazartesi günü saat 14'te açıklama yapılacak.

Yazılı açıklama şöyle:

""Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."

KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Şubat'ta bir araya geldi. 2 saat süren toplantıda rahatsızlıklara neden olan konuların büyük ölçüde çözüldüğü belirtildi.

Akşener'in, katıldığı bir televizyon programında "Noter değiliz, adayı masa belirleyecek" söyleminin ardından yapılan toplantının, ittifak için büyük önem taşıdığı değerlendirmesi yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası gerçekleşen CHP Merkez Yönetimi Kurulu toplantısında, kurmaylarına "İyi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik, aramızda sorun yok" dediği öğrenildi.

İYİ PARTİ 2 MART'I İŞARET ETMİŞTİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı masanın 2 Mart'taki buluşması hakkında açıklamalarda bulundu. Zorlu, "Aday ismi 2 Mart'ta belli olacak" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Milletimiz müsterih olsun, 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız" dedi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN LİDERLERE ZİYARET

Toplantıya ev sahipliği yapacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Şubat'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 27 Şubat'ta İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı, 28 Şubat'ta Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ve 1 Mart'ta Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı ziyaret etmişti.

ADAY KİM OLACAK?

Siyaset kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri altılı masanın adayının kim olacağı.

Altılı masanın perşembe günkü toplantısı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlardan birinin aday olmasının mutabakatı güçlendireceğini ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU TAM YETKİ ALDI

Toplantı öncesi altılı masanın en büyük partisi CHP'de dikkati çeken bir gelişme yaşanmış, hafta sonu önce parti grubunu ardından Parti Meclisini toplayan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde CHP'nin tek yetkili ismi olmuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu karara ilişkin, "Böylece Cumhuriyet Halk Partisinin yetkili kurulları 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olduğunu kararlılıkla bir kez daha ilan etti." açıklamasını yapmıştı.

Haberi Hazırlayan : Emin Arslan

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