Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Soframızı büyütmeye devam edeceğiz - Son Dakika Haberleri
ABONE OL

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Birleştirmeye devam edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz" başlığı ile yayınladığı videolu mesajında şu ifadelere yer verdi: Ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm. Birleştirmeye devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Soframızı büyütmeye devam edeceğiz - Son Dakika Haberleri
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yaptığı açıklamanın ardından ne diyeceği merak konusuydu.

"Taşlar yerine oturacak" diyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu daha sonra bir videolu mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında şu değerlendirmeye yer verdi:

Sevgili halkım, biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü bu sofraya bu ülkenin tüm renkleri davet etmemiz gerekir, yoksa bu ülke iflah olmaz dedik. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece ceberut sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç aynı zamanda yeni güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz.Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin, bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızı diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeyi çalıştığını da görmedik. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler.

"BEN BU SAATTEN SONRA DEĞİŞMEM"

Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız. Bana gelince. Ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm. Birleştirmeye devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum niçin bir araya geldiğimizin farkındalığı ile sakin olmamız. Bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır. Onun için ne ben ne de partideki yol arkadaşlarım gerginliğe izin vermeyeceğiz. Alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseye geride bırakmayacağız. Türkiye'nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın, biz her şekilde Erdoğan'ı da Erdoğan'ın propaganda makinasını da yeneriz, yeneceğiz. Emin olun, yeneceğiz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 3 Mart 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
GÜNDEM 3 Mart son depremler listesi
Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi gün idrak edilecek? 2023 dini günler takvimi
GÜNDEM Berat Kandili ne zaman?
Ordu'da merak uyandıran cisim imha edildi! - Haberler
GÜNDEM Ordu'da merak uyandıran cisim imha edildi
Doğu Anadolu Fay Hattı risk haritası: Prof. Dr. Naci Görür'den kritik Doğu Anadolu fay hattı Adana depremi uyarısı! Fay hattı nereden geçiyor?
GÜNDEM Doğu Anadolu Fay Hattı risk haritası
Hatay'da 13 kişinin öldüğü binayla ilgili 4 kişi tutuklandı! - En son haberler
GÜNDEM Hatay'da 13 kişinin öldüğü binayla ilgili 4 kişi ...
Esenyurt'ta yangında apartman boşluğuna düşen itfaiye eri yaralandı
GÜNDEM Apartman boşluğuna düşen itfaiye eri yaralandı
Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
GÜNDEM Asansör boşluğuna düşen işçiden acı haber!
HDP MYK, yarın olağanüstü toplanacak
GÜNDEM HDP MYK, yarın olağanüstü toplanacak
DSÖ: 2035’te 4 milyardan fazla insan obez olacak
GÜNDEM DSÖ: 2035’te 4 milyardan fazla insan obez olacak
Son dakika: Davutoğlu, genel başkan yardımcılarıyla bir araya geliyor
GÜNDEM Davutoğlu, genel başkan yardımcılarıyla bir araya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.