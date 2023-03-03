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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları sonrası "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin GİK toplantısının ardından "Biz dayatmalara direnerek geldik, biz kirli pazarlıklara direnerek geldik" derken, "Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür" ifadelerini kullandı. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaptı.

CHP MYK TOPLANIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti Genel Merkezi'ne geçiyor. CHP MYK olağanüstü toplanıyor