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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret etti

Kılıçdaroğlu'ndan Sol Parti ve TİP'e ziyaret etti - Güncel haberler
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AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen'i ziyaret etti.

SOL Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, görüşme öncesinde, İYİ Parti'nin, cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktığı iddialarına yönelik soruyu yanıtsız bıraktı.

Önder İşleyen, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, depremler sonrasında büyük bir dayanışma seferberliği yaşandığını, görüşmede toplumun yaralarını sarmaya nasıl devam edeceklerini konuştuklarını söyledi.

Görüşmenin aynı zamanda Mersin ve İstanbul'daki protestolarda gözaltına alınan partililer için bir geçmiş olsun ziyareti niteliği taşıdığını belirten İşleyen, "Bizim için bu dayanışma ziyareti çok anlamlıydı." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Sol Parti'nin ardından Meclis'te Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM'de görüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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