Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, partisinin altılı masadan ayrılmasına ilişkin, "Masa eğer Kemal Bey'in adaylığı konusunda dağılma veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz." dedi.

Paçacı, parti genel merkezi ek binasında partili belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Paçacı, görevine döndüğünü belirtti.

Yaşanan gelişmeler konusunda henüz bir değerlendirme yapmadıklarını belirten Paçacı, "Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı. Altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda farklı düşünenler olabilir. Bu farklı düşüncenin altılı masanın dağılması şeklinde yorumlanmaması gerekirdi. Ama maalesef öyle yorumlanıyor. Altılı masa sistem değişikliği amacıyla kurulmuş bir masadır. Yani herhangi bir partinin genel başkanını seçmek için kurulmuş bir masa değildir. Biz öyle gördük, öyle algıladık. Dolayısıyla bizim itirazımız şahısların kendisine değil seçimin kazanılmasına yöneliktir." ifadelerini kullandı.

"SÜRPRİZ YOK"

Seçimin çok kritik ve hayati olduğunu dile getiren Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaybedilen bir seçimin telafisi yok. İYİ Parti olarak hassasiyetimiz bu noktada. Bunun için en fazla oyu olan, kazanma ihtimali yüksek olan aday dedik. Sayın Genel Başkan'ın ifadeleri aslında kurumsal bir yapının yansımasıdır ve kişisel değildir. İYİ Parti'nin temel görüşüdür. Bilinen bir husustu. Yani bir sürpriz yok burada. İYİ Parti iki yıldan bu yana kazanacak aday diyor. Kazanacak adaydaki anlam, kazanma ihtimali en fazla olan ismin aday gösterilmesidir. Onun için de 'Bu seçimi mutlaka kazanmamız gerekli' anlayışından kaynaklanıyor. Yoksa kişilerle hiçbir ilgisi yoktur bu meselenin."

"KALKMADIK, KALDIRILDIK"

Altılı masanın dağılıp dağılmadığı sorusuna Paçacı, "Masa eğer Kemal Bey'in adaylığı konusunda dağılma veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir feragat örneği göstererek cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını dile getirdiğini anımsatan Paçacı, şunları kaydetti:

"İYİ Partinin görüşü belliydi. İYİ Parti sürpriz yapmadı. İYİ Parti uzun süredir kazanma ihtimali yüksek olan aday üzerinde ısrarcı oldu. Genel Başkan çok büyük bir feragat örneği göstererek 'Türkiye'nin önünü açacağım ve ben aday olmayacağım' dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır. Yoksa herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Genel Başkan'ımızı da kazanma ihtimali yüksek bir aday olarak görüyorum. Buna rağmen feragat etti."

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: SAĞDUYU İLE ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı Turhan Çömez, "Masadan ayrılma söz konusu değil. Biz masadayız fakat masadan kalkan 5 kişi var" dedi. Çömez, "Krizin sağduyu ile çözüleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı Turhan Çömez, 2 Mart kriziyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çömez, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "seçilebilecek aday vurgusu" yaptığına dikkat çekerek, "Masanın onay masası olmadığını vurguladı. Ortak aday vurgusu yapıldı. Son güne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili net açıklama olmadı. Son gün bu irade ortaya konuldu" diye konuştu.

"SAĞDUYU İLE ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Altılı Masa'da 2 Mart'ta imzalanan ortak bildiriye dikkat çeken Çömez, "2 Mart'taki bildiride Akşener'in imzası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için atılmış bir imza değil. Krizin sağduyu ile çözüleceğine inanıyoruz" dedi.

Masada yaşanan tartışmalar hakkında konuşan Turhan Çömez, "Akşener 'Kazanacak adayla yola çıkmamız lazım. Anket yaptıralım. Süreci kişisel beklentilerle riske etmeyelim' dedi.

'Anket yapılmasın' denildi. Belediye başkanına da itiraz edildi" diye konuştu.

"MASADAN AYRILMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

İYİ Partili Çömez, "Masadan ayrılma söz konusu değil. Masadayız ama masadan kalkan 5 kişi var" dedi.

"O imza Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için atılmış imza değil" diyen Çömez, "Ortak hareket edelim imzası. Akşener'e dirsek göstermektir. Krizin sağduyu ile çözülebileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"KRİZ YOK"

"Bir kriz yok" diye sözlerini sürdüren Çömez, "Parti içinde bu görüşteyiz. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık bir yıldır masayı kurarken ve masanın devamında aday olma isteğini hissetti. Kılıçdaroğlu aday olma isteğini ortaya koymadı ve bu tarihi bir hatadır. Son aşamada seçim arifesinde bu siyasi hesap. Tarihi krizden çıkması için hepimiz elimizden geleni yapacağız. Önümüzde çok alternatif, pek çok çözüm var" dedi.

TATLIOĞLU: BEKLENTİMİZ İLKELERE UYULMALIDIR

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tatlıoğlu, "Masadaki temel itiraz noktamız, sürecin başlangıç ilkeleriyle gitmemesidir. Sayın Genel Başkanımızın grup konuşmalarındaki çizgi bellidir. Başından beri çizgimiz bellidir. Kazanacak aday arayışı var. 6 genel başkan ve 6 partinin oluruyla yürümüş bütün bu sürecin tekrar aynı şekilde devam etmesi gerektiğini söylüyoruz. Sayın Genel Başkanımızın teklifi, partimizin teklifi bellidir. Cevabı da bellidir ve bizim beklentimiz bu ilkelere uyulmalıdır. Bizim için parti ve şahıs meselesi, milletin meselesinin üstünde olamaz" dedi.

AKŞENER 6 MART'TA TOPLANTIYA KATILMIYOR

İYİ Parti'de toplantılar sona erdi. Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. İYİ Parti Genel Başkanvekili Dervişoğlu, Meral Akşener'in 6 Mart'taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.

USTA: İRADE BEYANINI KOYARLARSA KAPI AÇIK

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta gazetecilere şu açıklamayı yaptı: Söylediğimiz şey çok net ve açık. Son toplantıda yaptıkları hatayı belirtecek irade beyanını ortaya koyarlarsa kapı açık. İrade beyanını bekliyoruz. Belli ki bu beyan olmayacak. Çok net anlaşılıyor. Masanın başlangıcından itibaren ne için kurulduğunu son geldiğimiz noktada anlamış olduk.

"ADAYLIK MESELESİ ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Bir gazetecinin "Sayın Akşener aday olur mu?" şeklindeki sorusuna Usta şu yanıtı verdi:

Aşama aşama gidiyor her şey, onlara bakacağız. Yeri geldikçe konuşulacak. Adaylık meselesi şu anda gündemimizde değil.