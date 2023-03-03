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İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in çıkışının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan yeni bir açıklama daha geldi.





— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) March 3, 2023

Davutoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gelecek Partisi olarak bizim için Millet İttifakı bir kişinin cumhurbaşkanlığı, bir partinin iktidarı ya da partiler grubunun koalisyonu değil, gücünü derin millet vicdanından, iki yüzyıllık siyasi tarih birikiminden ve tecrübesinden alan bir toplumsal barış projesidir. İktidarın kutuplaştırma stratejisine meydan okuyan, milletimize büyük umut kaynağı olan bu toplumsal barış projesinin aynı kararlılıkla devamı ve başarısı her türlü siyasi hesabın üstündedir.

Bütün partilerin fedakar katkıları ve emekleriyle ortaya koyduğumuz tarihi nitelikteki ortak mutabakat metinleri siyasi yöntem olarak tek aklın değil ortak aklın, dayatmanın değil istişarenin, rekabetin değil uzlaşmanın eseri olmuştur.

Meselemiz tek kişinin iradesinin hakim olduğu ucube sistemin mantığını benimseyerek cumhurbaşkanlığı makamını asla bir isme endekslemek değildir. Cumhurbaşkanı adayımız kazandığında, hiçbir toplum kesiminin "biz kaybettik" hissine sahip olmayacağı bir ortak akıl ve yönetişim kültürü egemen olacaktır.

Bu kararlılıkla Gelecek Partisi'nin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini vurgular, bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi akliselim içinde davranmaya davet ederim. Milletimiz büyük bir felaketin acısını yaşarken tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak hiçbir siyasi ikbal düşüncesi içinde olmaksızın yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.