CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in dünkü açıklamalarının ardından bugün Saadet Partisi'nde bir araya geldi.
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da geldi.
PAZARTESİ SAAT 14.00'DE TOPLANACAKLAR
Görüşmesi sona eren 5 partinin 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00'de toplanacağı belirtildi....
17.15 sularında başlayan görüşme halen devam ediyor.
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