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5 liderin Saadet Partisi ev sahipliğindeki görüşmesi sona erdi

CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 4 saat sonra sona erdi. 5 partinin 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00'de toplanacağı belirtildi

5 liderin Saadet Partisi ev sahipliğindeki görüşmesi sona erdi
HABERTURK.COM

CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in dünkü açıklamalarının ardından bugün Saadet Partisi'nde bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da geldi.

PAZARTESİ SAAT 14.00'DE TOPLANACAKLAR

Görüşmesi sona eren 5 partinin 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00'de toplanacağı belirtildi....

17.15 sularında başlayan görüşme halen devam ediyor.

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