Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programında " CHP'de gizli karar merkezi mi var?" tartışması gündem oldu. Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın ortaya attığı iddiayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan yalanlarken, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ise doğruladı.



Habertürk yazarları Sevilay Yılman, Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı tartışmayı köşelerine taşıdı. Habertürk yazarlarının yazıları şöyle:

CHP'DE GİZLİ KARAR MEKANİZMASI MI VAR?

SEVİLAY YILMAN: GERÇEKTEN CHP'DE BİR GİZLİ KARAR MERKEZİ VAR MI?

Biliyorum ki bu iddia korkunç bir iddia. Eğer gerçekten CHP’nin Genel Başkanı’nın aldığı kararları aldırtan böyle gizli, bilinmeyen bir karar merkezi var ise bu sadece Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri açısından değil, siyaseten de büyük bir rezilliktir.

Özkan o gece bağlandığı Habertürk TV’de söz konusu iddiaları kabul etmedi. Ve hatta Şaban Sevinç’i hakaretamiz ifadeler kullanarak yalancılık ve iftiracılıkla suçladı. “Mahkemede hesaplaşacağız” dedi.

Ancak herkes bilmeli ki ben Tuncay Özkan’a inanmıyorum! İnandığım insan Şaban Sevinç’tir!

CHP de Özkan’ın iddia ettiği gibi gizli bir karar merkezi var mı yok mu bilmiyorum. Varsa elbette bugün değilse bile bir gün mutlaka ortaya çıkacaktır ancak şunun herkes tarafından bilinmesini istiyorum.

Şaban Sevinç, Özkan’la arasında geçen bu diyaloğu bana haber yapayım, haberleştireyim diye aktarmadı. Meseleyi haber görüp, haberleştirmek ve genel başkan yardımcısı olan Özkan’ın genel başkanı hakkında ortaya attığı bu iddiayı kamuoyuyla paylaşmak isteyen ben oldum.

FATİH ALTAYLI: BU SEVİYESİZLİK SİZİN ESERİNİZ

Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi, o koltuktan hemen kalkın ve gidin.

Seçimlerde başarısız olduğunuz, adayınızı Cumhurbaşkanı seçtiremediğiniz için değil.

Partiyi bu hale getirdiğiniz, bu denli seviyesiz insanlarla doldurduğunuz, Atatürk’ün partisini üç kuruşluk siyasi çıkar için birbirine söven, birbirine küfreden insanların çiftliğine çevirdiğiniz için.

CHP’nin seçim kazanamamasında sizin suçunuz talidir.

NAGEHAN ALÇI: TUNCAY ÖZKAN VE CHP'NİN HALİ: KİM DOĞRU SÖYLÜYOR

Sevilay (Yılman) pazartesi akşamki yayında büyük iş yaptı. Ortaya attığı iddia göz ardı edilir değil. Tuncay Özkan’ın yani CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın bir gazeteciye ‘CHP’nin içinde gizli bir karar merkezi var, kararlar orada alınıyor, MYK’ya geliyor’ dediğini söyledi.

Özkan yayınlara bağlanmayı seven, gazeteci kökenli bir siyasetçi. Normalde hemen arar. Ancak bu kez önce programa bir mesaj göndermekle yetindi. Bu iddiayı o mesajda yalanladı. Daha sonra konunun devam etmesi ve defalarca yayına bağlanmasının önemli olduğunun hatırlatılması üzerine aradı. Böylece bu iddianın kaynağı, sohbetin diğer ismi olan gazetecinin kim olduğu ortaya çıktı. Halk TV Genel Yayın Müdürü Şaban Sevinç!

Açıkçası hayatımda bu ismi duymamıştım, Şaban Sevinç diye birini tanımam ama Halk TV Yayın Müdürü deyince orada durmak lazım! CHP’nin yayın organından bahsediyoruz! Yani CHP Genel Başkan Yardımcısı, CHP’nin yayın organının yöneticisine Kemal Kılıçdaroğlu’nun dışarıdan yönetildiğini mi söyledi?

Sevinç isminin telaffuz edilmesi üzerine Özkan bu kez de ona iftiracı, yalancı gibi tabirlerle hakaret etmeye başladı ve telefonu kapattı. Sonrasında Sevinç aradı ve iddiayı doğruladı.

Peki şimdi ne olacak? Kemal Bey bu iddiaya ne diyecek? Sevinç son derece somut bir şey söylüyor: ‘Tuncay Özkan, Genel Başkanı'nın gizli bir merkez tarafından yönetildiğini söyledi’ diyor.

Partinin genel başkan yardımcısı böyle demişse bu, CHP’nin çürümüşlüğünün ne boyutta olduğunu göstermesi bakımından dehşet önemde! Şayet Özkan inanmadan, Şaban’ı bir konuda rahatlatmak ya da alınan bir kararı üzerinden atmak için söylediyse de vehamet değişmiyor. Bu partinin aynı cephede görünen tepe isimleri bile birbirlerinin arkasından böyle komplolar ortaya atabiliyorlarsa daha fazla ne söylenebilir?

GAZETELERİN DE GÜNDEMİNDE

"CHP'de gizli bir karar merkezi mi var" tartışması gazetelerinde gündeminde yer aldı. İşte gazetelerde yer alan o haberler:

Sabah:

Yeni Şafak:

Güneş:

Takvim:

Star:

Türkiye:

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