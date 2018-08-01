SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
chp
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Son dakika: "CHP'de gizli bir karar merkezi mi var" tartışması sürüyor

"CHP'de gizli bir karar merkezi mi var" tartışması sürüyor

Son dakika... Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı Türkiye'nin Nabzı programında "CHP'de gizli bir karar merkezi mi var" tartışması devam ediyor. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı bugün CHP'deki tartışmayı köşelerine taşırken, birçok gazete de tartışmayı sayfalarına taşıdı...

01.08.2018 - 09:10 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programında " CHP'de gizli karar merkezi mi var?" tartışması gündem oldu. Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın ortaya attığı iddiayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan yalanlarken, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ise doğruladı.

Habertürk yazarları Sevilay Yılman, Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı tartışmayı köşelerine taşıdı. Habertürk yazarlarının yazıları şöyle: 

 

SEVİLAY YILMAN: GERÇEKTEN CHP'DE BİR GİZLİ KARAR MERKEZİ VAR MI?

Biliyorum ki bu iddia korkunç bir iddia. Eğer gerçekten CHP’nin Genel Başkanı’nın aldığı kararları aldırtan böyle gizli, bilinmeyen bir karar merkezi var ise bu sadece Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri açısından değil, siyaseten de büyük bir rezilliktir.

Özkan o gece bağlandığı Habertürk TV’de söz konusu iddiaları kabul etmedi. Ve hatta Şaban Sevinç’i hakaretamiz ifadeler kullanarak yalancılık ve iftiracılıkla suçladı. “Mahkemede hesaplaşacağız” dedi.

Ancak herkes bilmeli ki ben Tuncay Özkan’a inanmıyorum! İnandığım insan Şaban Sevinç’tir!

CHP de Özkan’ın iddia ettiği gibi gizli bir karar merkezi var mı yok mu bilmiyorum. Varsa elbette bugün değilse bile bir gün mutlaka ortaya çıkacaktır ancak şunun herkes tarafından bilinmesini istiyorum.

Şaban Sevinç, Özkan’la arasında geçen bu diyaloğu bana haber yapayım, haberleştireyim diye aktarmadı. Meseleyi haber görüp, haberleştirmek ve genel başkan yardımcısı olan Özkan’ın genel başkanı hakkında ortaya attığı bu iddiayı kamuoyuyla paylaşmak isteyen ben oldum.

 

FATİH ALTAYLI: BU SEVİYESİZLİK SİZİN ESERİNİZ

Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi, o koltuktan hemen kalkın ve gidin.

Seçimlerde başarısız olduğunuz, adayınızı Cumhurbaşkanı seçtiremediğiniz için değil.

Partiyi bu hale getirdiğiniz, bu denli seviyesiz insanlarla doldurduğunuz, Atatürk’ün partisini üç kuruşluk siyasi çıkar için birbirine söven, birbirine küfreden insanların çiftliğine çevirdiğiniz için.

CHP’nin seçim kazanamamasında sizin suçunuz talidir.

 

NAGEHAN ALÇI: TUNCAY ÖZKAN VE CHP'NİN HALİ: KİM DOĞRU SÖYLÜYOR

Sevilay (Yılman) pazartesi akşamki yayında büyük iş yaptı. Ortaya attığı iddia göz ardı edilir değil. Tuncay Özkan’ın yani CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın bir gazeteciye ‘CHP’nin içinde gizli bir karar merkezi var, kararlar orada alınıyor, MYK’ya geliyor’ dediğini söyledi.

Özkan yayınlara bağlanmayı seven, gazeteci kökenli bir siyasetçi. Normalde hemen arar. Ancak bu kez önce programa bir mesaj göndermekle yetindi. Bu iddiayı o mesajda yalanladı. Daha sonra konunun devam etmesi ve defalarca yayına bağlanmasının önemli olduğunun hatırlatılması üzerine aradı. Böylece bu iddianın kaynağı, sohbetin diğer ismi olan gazetecinin kim olduğu ortaya çıktı. Halk TV Genel Yayın Müdürü Şaban Sevinç!

Açıkçası hayatımda bu ismi duymamıştım, Şaban Sevinç diye birini tanımam ama Halk TV Yayın Müdürü deyince orada durmak lazım! CHP’nin yayın organından bahsediyoruz! Yani CHP Genel Başkan Yardımcısı, CHP’nin yayın organının yöneticisine Kemal Kılıçdaroğlu’nun dışarıdan yönetildiğini mi söyledi?

Sevinç isminin telaffuz edilmesi üzerine Özkan bu kez de ona iftiracı, yalancı gibi tabirlerle hakaret etmeye başladı ve telefonu kapattı. Sonrasında Sevinç aradı ve iddiayı doğruladı.

Peki şimdi ne olacak? Kemal Bey bu iddiaya ne diyecek? Sevinç son derece somut bir şey söylüyor: ‘Tuncay Özkan, Genel Başkanı'nın gizli bir merkez tarafından yönetildiğini söyledi’ diyor.

Partinin genel başkan yardımcısı böyle demişse bu, CHP’nin çürümüşlüğünün ne boyutta olduğunu göstermesi bakımından dehşet önemde! Şayet Özkan inanmadan, Şaban’ı bir konuda rahatlatmak ya da alınan bir kararı üzerinden atmak için söylediyse de vehamet değişmiyor. Bu partinin aynı cephede görünen tepe isimleri bile birbirlerinin arkasından böyle komplolar ortaya atabiliyorlarsa daha fazla ne söylenebilir?

GAZETELERİN DE GÜNDEMİNDE

"CHP'de gizli bir karar merkezi mi var" tartışması gazetelerinde gündeminde yer aldı. İşte gazetelerde yer alan o haberler:

Sabah:

Yeni Şafak: 

Güneş:

Takvim: 

Star: 

Türkiye: 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X