Muharrem İnce adaylıktan çekildi

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Habertürk Ankara

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti genel merkezi önünde basın toplantısı düzenledi. İnce şunları söyledi:

"İlçe, il yönetimlerinde bulundum, 5 dönem milletvekilliği yaptım, Cumhurbaşkanı adayı oldum, parti kurdum. 40 yılın üstünde mücadele ediyorum.

Yanlışa yanlış , doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim.

Sahte dekontlar, jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir porno sitesinden alıyor, benim kelleyi koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Türkiye'de muhalif olacağım diye paylaşanlar var.

45 gündür itibar suikastı yapıyorlar. Emniyet, savcı görevini yapmıyor, gazeteci yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyorlar. Benim böyle görüntülerim olmuşsa, geçmişte yaşananlarda gizlice çekilmişti. Ama benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Bu özel hayat değil, iftira. Gerçek değil.

Türkiye Cumhuriyeti devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık dekont. Nerede bu savcılar? Pazar 10 milyon lira havale yapıyorlar. Bu kadar itibar suikastı yapılırken, savcıların ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim.

Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu Muharrem İnce olarak yaşadım. Benden başka malvarlığını açıklayan yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurtdışında saldırıyor. Her gün bir iftira var.

Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir, mutlaka o Meclis'te olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki DEVA'lı, Gelecek'li var. Bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum.

Bu atılan iftiralara, Saray'a giden CHP'liden başlayarak 'Saray'dan para aldı, çekilemez' diyenlere bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; bu sahte dekontlardan, görüntülerden çekindiğim yok. 45 gündür direniyorum.

Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."