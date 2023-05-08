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Haberler Gündem Eğitim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 bin öğretmen atamasında konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 bin öğretmen atamasında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin öğretmen ataması töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz" diyen Erdoğan, "Ataması yapılan öğretmenlerin yarısı deprem bölgesindeki illerde görev yapacak" ifadelerini kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 bin öğretmen atamasında konuştu
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 45 bin öğretmen ataması töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ülkemizde 2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı bu sayı 1 milyon 200 bine ulaştı. Öyle palavrayla şu kadar öğretmen atayacağız demekle olmuyor. Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz. Ataması yapılan öğretmenlerin yarısı deprem bölgesindeki illerde görev yapacak. Bölgede enkazları tamamen kaldırdık. 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. Allah'ın izniyle 650 bin konutu yapıp vatandaşlara teslim edeceğiz.

"ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMENİN İSMİ GABAR'DAKİ PETROL KUYUSUNDA"

Tüm şehit öğretmenlerimizi de rahmetle yad ediyorum. Biliyorsunuz Cudi Gabar'da keşfettiğimiz petrol kuyusuna şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Cehalet karanlığını ilmin ve hikmetin güneşiyle yok edeceğiz. Ailelerin bizlere emanet ettiği çocuklarımıza sahip çıkacağız. Hazırlanan bütçelerimizde aslan payını hep eğitime ayırdık. Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. Sadece bir yıl içinde 2 bin 670 yaşam merkezi açtık. Her öğrencinin kitaplarını ücretsiz veriyor, 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek sağlıyoruz.

Sizlerin desteğiyle önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız. Milli Eğitim Bakanımıza bu hizmetleri için teşekkür ediyoruz."

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