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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin etkilediği Diyarbakır'a gitti. Erdoğan bugün Şanlıurfa'ya da gidecek. Diyarbakır'da konuşan Erdoğan, "Deprem bölgesinde can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır. 80 bin 97 insanımız yaralanmıştır" dedi. Üniversitelerin kapatıldığını açıklayan Erdoğan, uzaktan eğitim yapılacağını duyurdu. Üniversitelere ait yurtlar ise depremzedelere verilecek. Diğer yandan mart ve nisan celpleri mayısa ertelendi

Son dakika deprem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde!
HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti.

8 Şubat Çarşamba günü Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da, perşembe günü Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de depremzedelerle bir araya gelen Erdoğan, dün de Adıyaman ve Malatya'da deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu ve depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Esenboğa Havalimanı'ndan Diyarbakır'a hareket etti. Erdoğan'ın Diyarbakır'ın ardından Şanlıurfa'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da şunları söyledi:

"1999 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcı bir deprem. Arazilerde oluşan yarıklar karayollarını ve demiryollarını büken kaymalar depremin şiddetinin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. Yıkılan binaların yanı sıra yüz binlerce bina oturulamaz hale gelmiştir.

CAN KAYBI ARTIYOR

Deprem bölgesinde can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır. 80 bin 97 insanımız yaralanmıştır. Şehirlerimizin bir kısmında arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, bir kısmında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların sonlandığı yerlerdeki ekipleri yıkımın ağır olduğu yerlere aktarıyoruz.

Aksaklıkları tespit edip, gereken talimatları verdik. Buradaki çalışmaları bitirerek enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Ardından hızla enkaz kaldırma ve inşa faaliyetlerine başlayacağız.

Yüz binlerce konutu altyapısı ve üstyapısıyla inşa edecek, şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz. Van, Elazığ, Malatya ve İzmir'deki depremlerde, sel felaketlerinde, yangınlarda tüm felaketlerde nasıl insanımızın yanında olduysak buralardaki yaraları da halledeceğiz. 1 yıl süre bekliyorum, 1 yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz.

Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. 100 milyar ayırmış durumdayız. bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta bırakmadık. AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, sivil toplumumuzla topyekun deprem seferberliği içindeyiz.

160 bin personel 10 ilimizde bilfiil çalışıyor. Kurumlarımız ve hayırseverlerimiz depremzedeler ile yardım ekiplerine sıcak yemek sağlıyor. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız güvenliğin yanında yardımların dağıtılması için çalışıyor.

Maalesef bazı odaklar; siyasi parti, STK'lar, ahlaksızca, edepsizce hala bunlar saldırının peşinde. An birlik olma anıdır. Bugüne kadar birçok deprem, sel, yangın felaketlerini hâletiysek bugün de bunları halletme iradesine bu iktidar sahiptir.

TSK'mız, gemiler, uçaklar, İHA'lar, iş makinesi faaliyet yürütüyor. Tüm kamu kurumlarımızdan binlerce personel hizmet ediyor. Reklam, çıkar, gündem peşinde olmayan gizli kahramanların hakkını ödeyemeyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Tüm dost ve kardeş ülkelere şükranlarımı sunuyorum.

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇİYOR

Devlet-millet sırt sırta vererek bu sıkıntıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Çadır kentlerimizin yanı sıra konteyner ve prefabrik yapıların kurulumuna başladık. Başka illere gitmek isteyen depremzedeleri otellere, yurtlara, misafirhanelere yerleştiriyoruz. Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler.

CELPLER ERTELENDİ

Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir.

Nakdi yardımda bulunmak isteyenlerin bunu AFAD üzerinden gerçekleştirmeleri en isabetlisidir. Milletimizi dolandırmaya teşebbüs edecek kadar alçaklar çıkabiliyor.

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