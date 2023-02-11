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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, tüm üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı.

Erdoğan, şunları söyledi: "Üniversiteler uzaktan eğitime geçecek yurtlar misafirhane olacak. Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler."