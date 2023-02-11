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Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerle sarsıldı. Depremlerin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinin yanı sıra dünyanın da pek çok bölgesinden arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi

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AA / HABERTURK.COM
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek

    Türkiye, pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Binlercek kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından dünyanın pek çok bölgesinden arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geldi.
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek

    NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) acil müdahale mekanizmaları da işletilirken yurt dışından gelen arama-kurtarma ve acil sağlık ekiplerinin afet bölgelerine ulaşmaları ve faaliyetlerinin kolaylaştırılması için başta AFAD ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara destek veriliyor.
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek

    Türkiye tüm dünyadan taziye ve destek alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da birçok dünya lideri ile görüştü.
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 56 telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve 100'den fazla mesaj ve mektup aldı.
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek

    Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek

    Çavuşoğlu, 76 ülke ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi geldiğini açıklamıştı.  
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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