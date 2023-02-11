NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) acil müdahale mekanizmaları da işletilirken yurt dışından gelen arama-kurtarma ve acil sağlık ekiplerinin afet bölgelerine ulaşmaları ve faaliyetlerinin kolaylaştırılması için başta AFAD ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara destek veriliyor.