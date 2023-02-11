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Orhan Aydın'ın enkaz altında kalan kızı vefat etti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın, kızı Eylem Aydın ve eski eşi Elif Torun Öneren'in Hatay'da enkaz altında kaldığını duyurup yardım istemişti. Aydın'ın eski eşi sağ kurtulurken, depremden 6 gün sonra kızı Eylem'in cansız bedenine ulaşıldı

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  • Orhan Aydın'ın enkaz altında kalan kızı Eylem Aydın vefat etti - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevredeki 10 ili etkiledi. En büyük yıkımlardan biri de Hatay'da gerçekleşti.
  • Orhan Aydın'ın enkaz altında kalan kızı Eylem Aydın vefat etti - Magazin haberleri

    Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın, önce sosyal medya hesabından kızına ulaşamadığını duyurdu.
  • Orhan Aydın'ın enkaz altında kalan kızı Eylem Aydın vefat etti - Magazin haberleri

    Ardından kızı ve eski eşi Elif Torun Öneren'in enkaz altında kaldığını açıklayıp yardım istedi. Çok geçmeden Orhan Aydın'ın eski eşi Elif Torun Öneren enkaz altından çıkarıldı.
  • Orhan Aydın'ın enkaz altında kalan kızı Eylem Aydın vefat etti - Magazin haberleri

    Aydın güzel haberi "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış... Sıra kızımda... (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" notuyla duyurdu.
  • Orhan Aydın'ın enkaz altında kalan kızı Eylem Aydın vefat etti - Magazin haberleri

    Ancak Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın'dan ise kötü haber geldi. Depremin 6. gününde Eylem Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.
  • Orhan Aydın'ın enkaz altında kalan kızı Eylem Aydın vefat etti - Magazin haberleri

    İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Orhan Aydın'a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm. 36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun" dedi.
  • Orhan Aydın'ın enkaz altında kalan kızı Eylem Aydın vefat etti - Magazin haberleri

    "ARTIK DAYANMA GÜCÜM KALMADI"

    Orhan Aydın, son olarak "Kızıma ulaşmaya çalışıyoruz. Enkazın altında ve üstünde büyük bir beton kütlesi var. Artık dayanma gücüm kalmadı, yüreğim ağlıyor. Ellerim titriyor. Ülkemin sahipsiz olmasına kahroluyorum. Acım ve kederim tarifsiz. Haydi be canım... Haydi kiraz gülüşlüm... Diren..." demişti.

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