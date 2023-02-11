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Haberler Gündem Son dakika | Depremde can kaybı ve yaralılarda son durum! AFAD açıkladı: Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?
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Can kaybı ve yaralılarda son durum!

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. AFAD, tarafından yapılan açıklamada 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığı bildirdi

Son dakika | Depremde can kaybı ve yaralılarda son durum! AFAD açıkladı: Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?
AA

Türkiye, 6 Şubat sabahı 9 saat arayla iki büyük felaketi peş peşe yaşadı. Saat: 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 7.7, saat: 13.24'te ise Elbistan ilçesi 7.6 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı.

DEPREM 10 İLİMİZDE YIKIMA YOL AÇTI

Yüreklerimize ateş düşüren acıyla binlerce insanımız hayatını kaybetti; on binlerce yurttaşımız ise yaralandı. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

20 BİN 665 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.30 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

1891 ARTÇI DEPREM YAŞANDI

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 1891 artçı deprem meydana geldi. Depremin ardından 80 bin 88 kişi de kurtarıldı. Depremden etkilenen illerden 92 bin 697 afetzede tahliye edildi.

32 BİNE YAKIN KURTARMA PERSONELİ GÖREV YAPIYOR

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 31 bin 832 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

DİĞER ÜLKELERDEN 8 BİN 294 PERSONEL SAHADA

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 8 bin 294 olarak kayıtlara geçti.

AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan personelin sayısı 166 bin 95'e ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 76 araç sevk edildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı hava araçlarıyla bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan "hava köprüsü"yle 3 bin 558 sorti yapıldı.

BÖLGEYE 26 GEMİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere 26 gemi görevlendirildi.

171 BİN ÇADIR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Kızılay tarafından 170 bin 902 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi, 102 bin 274 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.

110 BİN KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLDİ

Afet psikososyal destek grubu kapsamında, 4 mobil sosyal hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi, bölgeye 1645 personel ve 164 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 99 bin 916, deprem bölgesi dışında 10 bin 734 olmak üzere 110 bin 650 kişiye psikososyal destek verildi.

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