Gözyaşlarını tutamadılar! İşte en güzel buluşma!

Adıyaman'da İlayda, Bağcılar Belediyesi Arama ve Kurtarma ( BAĞKUT) ile Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri tarafından enkaz altından kurtarmıştı. Ekipler, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde depremzedeyle bir araya geldi.

"DİLE KOLAY 70 SAAT SONRA ÇIKTIM"

"Bina kaydı düştüğümde hâlâ deprem oluyordu. Hatta sağımı solumu karıştırdım. Enkaz altındayken camiye doğru tarif etmeye çalıştım. Neyse ki beni anladınız. Yönlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Dile kolay 70 saatten sonra çıktım.

"MUTLAKA GELECEĞİNİZİ BİLİYORDUM"

Gece, gündüz tamamen karanlıktı. Umutların tükendiği anda bir ayak tıkırtısı bir ses. `Kimse var mı?´ sesi o kadar değerli ki. O sesi duyduğunuzda pes etmeyişiniz o kadar kıymetli ki. Siz inandıkça biz de inanıyoruz, pes etmiyoruz ve dayanıyoruz. Üşüdün mü? Aç kaldın mı? Susuz kaldın mı? diye soruyordunuz. Siz vardınız diye bunlar yoktu. Çünkü gelip beni kurtaracağınızı biliyordum. 3 gün veya 5 gün sonra mutlaka geleceğinizi biliyordum. O yüzden bu kadar sağlıklıyım. Çok kıymetlisiniz, size hayatımı borçluyum. Beni mucize yapan sizsiniz."

ÖZDEMİR: İNŞALLAH SEN DE HAYATLAR KURTARIRSIN

İlayda'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunan Özdemir de "İyi ki varsın, inşallah sen de hayatlar kurtarırsın. İstanbul'a da bekliyoruz" diye konuştu.