DHA

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş' Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin analiz çalışması yaptıklarını açıkladı.

"İLK DEPREM 65 SANİYE SÜRDÜ"

DHA'da yer alan habere göre Tatar yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öngördüğümüzün çok ötesinde bir afetle karşı karşıyayız. 6 Şubat'ta meydana gelen 2 depremi analiz ediyoruz. İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye.

"BÖLGE 2 DAKİKA SARSINTI YAŞADI"

Yıkıcı etki yaptığı süre. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı.

"İKİ DEPREMİN ENERJİSİ 500 ATOM BOMBASINA EŞDEĞER"

İki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip. Şu ana kadar 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Çok büyük bir çoğunluğu 4'ün üzerinde gelişti."