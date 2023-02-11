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Haberler Gündem Deprem son dakika haberi: Enkaz altında 12 zeytinle hayata tutundu!
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Enkaz altında 12 zeytinle hayata tutundu!

Görev amaçlı gittiği Hatay'da "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere otelde yakalanan ve 32 saat enkaz altında kalan Yüksel Ergit, kurtarılmayı beklerken bir poşette bulduğu 12 zeytinle yaşama tutundu

Deprem son dakika haberi: Enkaz altında 12 zeytinle hayata tutundu!
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AA

Hatay'da enkaz altından çıkarıldıktan sonra Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan 32 yaşındaki Yüksel Ergit, deprem sırasında yaşadıklarını anlattı.

MASANIN ALTINA SIĞINMIŞ

AA'da yer alan habere göre Ankara'da özel şirkette çalıştığını, Hatay'a kısa süreli bir görev için gittiğini dile getiren Ergit, deprem esnasında kaldığı otel odasında bir masanın altına sığındığını belirtti.

"DEPREMLE 2 KAT AŞAĞI DÜŞTÜM"

Bu masanın kendisini koruduğunu söyleyen Ergit, "Bulunduğum odadan iki kat aşağıya düştüm. Elimde masanın demir parçası, üstümde de ikili bir koltuk vardı, onun üstünde de otelin demir yığınları. Bu şekilde bir odanın içinde kaldım. Hayatımda ilk kez böyle bir deprem yaşadım" dedi.

"BİRİ GELİP BİZİ KURTARACAK"

Kendisi gibi enkaz altında kalan ve sesi çıkabilen kişilerle irtibat kurduklarını, umudunu hiç yitirmediğini ve hep "Biri gelip bizi kurtaracak." diye kendine telkinlerde bulunduğunu anlatan Ergit, Ankara'dan gelen babası, iş arkadaşları ve sivil toplum kuruluşundan kişilerin yardımıyla enkazdan çıkarıldığını ifade etti.

"POŞETİN İÇİNDE 12 ZEYTİN VARDI ONLARI YEDİM"

Yüksel Ergit, sözlerini şöyle sürdürdü: "İçinde kaldığım enkazda çok küçük çapta bir görüş açım vardı, gece mi gündüz mü bilmiyordum. Sanki 10 gün orada kalmışım gibiydi. Enkaz altındayken sürekli artçı depremler oluyordu, dirseğimle hava almak için üstüme yıkılan tuğlaları kırıyordum. Tuğlaları kırarken bir poşete denk geldim, içinde sadece 12 tane zeytin vardı. Onu kolumun altına sakladım, her canım isteğinde, canım istedi mi ondan da emin değilim ama yedim. 32 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldım."

"İKİ AYAĞIMI HAREKET ETTİREMİYORUM"

Kendisine önce Hatay'da ilk müdahalenin yapıldığını ve ardından Bilkent Şehir Hastanesine geldiğini aktaran Ergit, "Şu an iki ayağımı hareket ettiremiyorum ama inşallah buradaki tedavimle düzelecek. Şükretmeyi bilmek gerekiyor, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Lütfen kimse umudunu yitirmesin." diye konuştu. Yüksel Ergit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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