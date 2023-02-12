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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 148. SAATTE BİR MUCİZE DAHA Asrın felaketinde bir mucize daha gerçekleşti. Antakya'da 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül, enkazdan çıkarıldı. DEPREMİN 142. SAATİNDE ENKAZDAN ÇIKARILDI

Kahramanmaraş’da Hayrullah Mahallesi’ndeki bir enkazdan 62 yaşındaki Semir Cuma Sabur yaralı olarak kurtarıldı.



HAYRULLAH MAHALLESİ'NDE 141. SAATTE GELEN BÜYÜK SEVİNÇ Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 6 katlı Hüseyin Dönmez apartmanında yaşayan anne ve 5 yaşındaki kızı deprem sonrası binanın enkazı altında kaldı. Anne ve kızı 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından arama ve kurtarma ekipleri tarafından depremden 141 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Anne ve kızı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. (İHA)

HAMZA BEBEĞİN 140 SAATLİK DEV DİRENİŞİ "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AA)

140 SAATLİK DİRENİŞİN BİR DİĞER İSMİ MUHAMMET Kahramanmaraş'taki bir enkazdan, depremden 140 saat sonra bir erkek yaralı kurtarıldı. Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki 11 katlı Gözde Sitesi'nin 3. katında yaşayan 26 yaşındaki Suriyeli Mohammed Habip'ten ses alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından ekipler, enkaz altında kalan Habip'e yaralı olarak ulaştı. Kepçe kovasına bağlanarak enkazdan aşağı indirilen Habip, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kendisine ulaşıldığı sırada Yasin-i Şerif okuduğu belirtilen Habip'in su istediği kurtarma ekibine "İnsanlar beni görsün Allah'ın büyüklüğünden ibret alsın." dediği duyuldu. Depremzedenin enkazdan çıkarılışı sırasında tekbir getirmesi üzerine kurtarma ekipleri ve alanda bulunanlar da tekbir getirdi. (AA)

HAMİLE KADIN VE KARDEŞİ 140. SAATTE HAYATA TUTUNDU Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan hamile kadın ile kardeşi, Kütahya ekibince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bölgeye giden Kütahya AFAD gönüllülerinden oluşan arama kurtarma ekibi, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Seslerin geldiği yöne koridor açan ekipler, ilk depremden 140 saat sonra hamile bir kadın ile erkek kardeşini sağ olarak çıkarmayı başardı. Kurtarılan iki kardeş, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi. ENKAZIN ALTINDA 138 SAAT BEKLEDİLER Kahramanmaraş merkezli depremlerde kent merkezindeki Ebru apartmanının enkazından 55 yaşındaki kişi bulunduğu enkazın altında 138 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. (İHA)

Aynı saatlerde Adıyaman'dan bir müjdeli haber daha geldi. Adıyaman'da enkaz altında kalan 17 yaşındaki genç, 138 saat sonra kurtarıldı 137 SAAT SONRA KURTARILDI Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Kuyulu Mahallesi'nde bir binanın enkazı altında kalan 51 yaşındaki Emine Doğu, 137'nci saatte kurtarıldı. 1 SAAT ÖNCE OĞLU BEKİR KURTARILMIŞTI

Emine Doğu'nun 17 yaşındaki Bekir, 136. saatte aynı enkazdan sağ çıkarılarak hastaneye sevk edilmişti. 10 METRELİK ENKAZDAN ÇIKARILDI Hatay'da çöken 5 katlı binanın enkazında kalan 54 yaşındaki Sultan El Muhammed, 10 metrelik enkazdan 137 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Uğur Evler Sitesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Sultan El Muhammed, yaşanan deprem sonrasında binanın enkazı altında kaldı. Sultan El Muhammed, 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ekiplerinin çalışmasıyla 137 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 5 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Sultan teyze, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Öte yandan, ekipler Sultan teyzeyi ambulansa kadar götürdükten sonra birbirlerine sarıldı. (İHA)

HATAY'DA 136. SAATTE GELEN GÜZEL HABERLER İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan İBB ekipleri tarafından Hatay'ta kurtarma çalışmalarında depremin 136. saatinde İsra Tehalmi adındaki çocuğu kurtarıldığını duyurdu. 136. saat sonra diğer mucize kurtarılışlar sırasıyla şöyle gerçekleşti Adıyaman'da yıkılan binanın altında kalan 45 yaşındaki Sevgi Çolak, 136 saat sonra sağ kurtarıldı. Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Adıyaman'daki Çınar Sitesi'nin enkazında çalışma yürüten AFAD ve Kömür İşletmeleri AŞ arama kurtarma ekipleri, Sevgi Çolak'ı 136 saat sonra enkazdan çıkardı. Çolak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma ekipleri, 136 sonra gelen mucize kurtuluşun ardından birbirlerine sarıldı. Adıyaman'da yıkılan binanın altında kalan 45 yaşındaki Sevgi Çolak, 136 saat sonra sağ kurtarıldı. Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Adıyaman'daki Çınar Sitesi'nin enkazında çalışma yürüten AFAD ve Kömür İşletmeleri AŞ arama kurtarma ekipleri, Sevgi Çolak'ı 136 saat sonra enkazdan çıkardı. Çolak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma ekipleri, 136 sonra gelen mucize kurtuluşun ardından birbirlerine sarıldı. Hatay'daki bir enkazdan, depremden 136 saat sonra bir kadın kurtarıldı. Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve UMKE'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda arama kurtarma ekibi, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi Türkmen Başı Caddesi'nde yıkılan 6 katlı Melek Apartmanı'nda dinleme çalışması yaptı. Enkaz altında bir kişinin olduğunu saptayan ekipler, depremden 136 saat sonra 57 yaşındaki Macide Hakemati'yi enkazdan sağ çıkardı.Sedyeyle ambulansa taşınan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı. (AA)

134. SAATTE BİR HABER DE ADIYAMAN'DAN Bingöl İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde büyük bir azim ve umutla devam eden çalışmaları sonucu, Barış Kuzucuoğlu'nu (20), depremin 134. saatinde Adıyaman Besni'de sağ olarak kurtarıldı.

134. SAATTE KAHRAMANMARAŞ'TAN YENİ HABER Kahramanmaraş'ta 134. saatte Hedil Dibo isimli 16 yaşındaki genç kız enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ekiplerin enkaz bölgesindeki çalışmaları ise sürüyor.

NARLI AİLESİ 133. SAATTE KURTARILDI Kahramanmaraş'ta depremden 133 saat sonra enkazdan çıkarılan çocuğun anne ve babası da aynı saat içinde kurtarıldı. Onikişubat ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde Kültür Sitesi arkasındaki bir enkazda çalışma yapan Manisa İmbat Madencilik, Yozgat Şeker, AFAD, Antalya JAK ve EROK Komutanlığı AFAD Taburu ekipleri, yaptıkları dinlemede tespit ettikleri 3 kişiden ilk olarak Nehir Naz Narlı'yı enkazdan çıkardı. Çalışmalara devam eden ekipler, yaklaşık yarım saat sonra Nehir Naz'ın annesi Şule ve babası Derviş'e de ulaştı. Yaralı olarak kurtarılan anne ve baba, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı aileden 3 kişiyi kurtaran ekipler ve Narlı ailesinin yakınları, büyük sevinç yaşadı. (AA)

133. SAATTE BİR SEVİNDİREN HABER DAHA GELDİ Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 11 yaşındaki Muhammet, 133 saat sonra sağ çıkarıldı. Muhammet, kurtarma ekiplerine elini uzatarak yerini gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında çalışma yaptı. Yaşam koridoru oluşturan ekipler, Muhammet'i tespit edip, görüşerek fener ışığını nerede gördüğünü eliyle işaret etmesini istedi. Enkaz altındaki çocuk, sıkıştığı yerden elini çıkarıp, yerini gösterdi. Ekiplerin çalışması sonucu Muhammet, 133 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Küçük çocuk, ambulansla hastaneye götürüldü. (İHA)

SAATLER SONRA ÜLKÜ DE ENKAZDAN ÇIKARILDI 24 yaşındaki Ülkü Melisa, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depreme markette yakalanmıştı. Enkaz altında sağ olduğu tespit edilen Ülkü Melisa, ekiplerin saatler süren çabası sonrası 133. saatte enkazdan kurtarıldı. Kurtarma ekibi ise Ülkü Melisa'yı ambulansa taşıdıktan sonra birbirine sarılarak sevinç gözyaşları döktü.

133. SAATTE ANTAKYA'DA 2 YAŞINDAKİ ALİYE SAĞ ÇIKARILDI Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay Antakya'da, depremin 133'üncü saatinde 2 yaşındaki Aliye Dağlı enkazdan sağ çıkarıldı. Bebek Dağlı, daha sonra sağlık personeline teslim edildi. Sağlık personelinin kucağında ambulansa götürülen bebek, tedavi altına alındı. (AA)

132. SAATTE KAHRAMANMARAŞ'TAN İYİ HABER Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürerken, 132. saate ulaşıldığında Kahramanmaraş'ta bir kız çocuğu enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin aynı enkaz bölgesinde çalışmaları sürüyor.

131 SAAT SONRA MUCİZENİN ADI ÇOCUKLAR! 131. saatte Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kardelen Apartmanı'nın enkazında sağ olduğu tespit edilen Karabacak Ailesi'nden 4 yaşında Şengül adındaki çocuk, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. BABA DA KURTARILDI Şengül'ün hemen ardından babası da enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor

131. SAATTE BİR MUCİZE DE HATAY'DAN... 131. saatte Hatay Belen'de Cansuyu Derneği ekipleri, İrem isimli bir çocuğu enkaz altından sağ olarak kurtarmayı başardı.

129'UNCU SAATTE 4 KİŞİ KURTULDU Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, afetin 129. saatinde biri çocuk 4 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti. UMKE, İHH, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Nurdağı ilçesindeki Akar Apartmanı enkazında sürdürdü. YARALI OLARAK ÇIKARILIP TEDAVİ ALTINA ALINDILAR AA'da yer alan habere göre ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan biri çocuk 4 kişiyle iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından kişiler, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Depremin 129. saatinde enkazdan çıkarılan 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'TE 5 KİŞİLİK AİLE ENKAZ ALTINDA SAĞ TESPİT EDİLDİ 129. saate gelindiğinde Gaziantep'te 5 kişilik Aslan Ailesi'nin enkaz altında sağ olduğu tespit edildi. Çalışmaları sürdüren ekipler önce aileden anne ve kızı çıkarmayı başardı. Sonrasında ailenin oğlu Sadık Buğra kızları Zeynep enkazdan kurtarıldı. En son babanın da çıkarılması ile Aslan Ailesi enkaz altından sağ olarak kurtarılmış oldu.

EKİPLER YENİ SESLER DUYDU Ekipler, enkazdan 3 ayrı noktadan yeni sesler geldiğini belirterek sessizlik istedi. Habertürk TV canlı yayınında kurtarma çalışmaları aktarılmaya devam ediyor.

20 YAŞINDAKİ ÜLKÜ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Depremden 128 saat sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, altında market olduğu söylenen Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'nın enkazında ses veren ve sağ olduğu tespit edilen 20 yaşında Ülkü adındaki genç kız , arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor. "HAYATTAYIM" DİYEN ÜLKÜ, EKİPLERDEN SU İSTEDİ! 121. saatte depremin kalbinde tüm ekipler, Ülkü'yü çıkarmak için seferber! 6 bloklu Yıldızkent sitesinde bir markette alışveriş yaparken depreme yakalanan Ülkü isimli genç kızın, sağ olarak kurtarılması için ekipler zamanla yarışıyor. Elbistan depreminin 121. saatinde kendisine ulaşan ekiplere “Hayattayım” diyen Ülkü su istedi.

13 YAŞINDAKİ ARDA CAN 128. SAATTE YARALI KURTARILDI Kahramanmaraş merkezli depremin 128. saatinde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki binanın enkazında mahsur kalan 13 yaşındaki Arda Can Övün, yaralı kurtarıldı.

128. SAATTE ADIYAMAN'DA ENKAZ ALTINDAN SES VEREN RÜMEYSA KURTARILDI "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, afetin 128. saatinde bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti. UMKE, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sitesi C Bloku enkazında sürdürdü. Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan Rümeysa isimli bir kızla iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kız, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremin 128. saatinde enkazdan çıkarılan Rümeysa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, bir çocuğun hayatta olduğunu tespit etti.

83 YAŞINDAKİ HALİME GÜRBÜZ 125. SAATTE KURTARILDI Depremin ardından 125. saatte TTK Armutçuk ekibi, Malatya Battalgazi'de 83 yaşındaki Halime Gürbüz'ü enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

2 YAŞINDAKİ ASYA, 122. SAATTE KURTULDU Hatay'ın Antakya ilçesinde, bu sabah, Güneş Sokak'taki İbrahim Melis Apartmanı'nın enkazından ses alan Muğla Jandarma Arama Kurtarma Timleri, bölgedeki kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI AA'da yer alan habere göre ekiplerin çalışmasının ardından enkazda bulunan 2 yaşlarındaki "Asya" isimli kız çocuğu, depremden 122 saat sonra kurtarıldı. Asya, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

122 SAAT SONRA MAŞALLAH TEYZE KURTARILDI Diyarbakır'da depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti. AA'da yer alan habere göre çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.