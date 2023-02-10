Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Kahramanmaraş merkezli depremin 5. gününde 109. saatte gelen mucize - Deprem Haberleri
ABONE OL

depremin 5. gününde 109. saatte gelen mucizeler

Depremin 5. gününde enkaz çalışmalarında nefesler tutuldu. Adeta iğne ile kuyu kazar gibi saatlerce çalışan arama kurtarma ekipleri, enkaz altında hayatta olduğunu tespit ettikleri vatandaşları çıkarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin 5. gününde 109. saatte gelen mucize - Deprem Haberleri
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ı üst üste vuran iki depremin ardından depremden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Depremin 5. gününde enkaz bölgelerinde adeta iğne ile kuyu kazan kurtarma ekipleri mucizevi operasyonlara imza atıyor.

109. SAATTE SAĞ ÇIKARILDI

Son olarak Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Sabır Apartmanı'nın enkazından iki kişi daha 109. saatte sağ olarak çıkarıldı.

HEYECANLI BEKLEYİŞ VE MUTLU SON

Depremin ardından 108. saatinde enkaz altında titizlikle yapılan çalışmalar netice verdi. Koridor açıldı ve bekleyiş başladı.

Kısa bir süre sonra yaralı olarak çıkartılan erkek vatandaşın sedyede görünmesi çalışmaları izleyenleri sevince boğdu.

ALKIŞLARLA AMBULANSA GÖTÜRÜLDÜ

Depremin 108. saatinde gelen bu mucize herkesi sevince boğdu. Kurtarılan vatandaş alkışlarla ambulansa götürüldü.

BİR BAŞKA MUCİZE DE HATAY'DA

Hatay'daki arama kurtarma ekipleri, yaşam belirtisi gelen enkazdan, bir elin bile girmediği bir delik açarak önce yaşlı bir adamı enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Ardından aynı yerden başka bir depremzede daha sağ olarak kurtarıldı.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Şimşek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meslek lisesinde deprem bölgesi için mobil tuvalet üretiyor
GÜNDEM Meslek lisesinde deprem bölgesi için mobil tuvalet ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybı sayısını açıkladı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev sahiplerine 5 bin, ...
Hatay'da Kalan 5 kişiden umut kesildi, çalışmalar durduruldu
GÜNDEM 5 kişiden umut kesildi
Antakya Kalesi'nden merkezdeki yıkım gözler önünde - Deprem Haberleri
GÜNDEM Yıkımı kaleden çektiler!
Enkazdan kurtarıldı, "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü
GÜNDEM Enkazdan kurtarıldı, "Yavrularım, çocuklarım" diyerek ...
İstanbul'da depreme dayanıklı semtler: Deprem risk haritasıyla İstanbul'da depreme dayanıklı, orta dayanıklı ve riskli iller hangileri?
GÜNDEM İstanbul'da depreme dayanıklı ve riskli semtler!
Balıklıgöl'ün suyu değişti... "İlk defa böyle bir renk görüyoruz"
GÜNDEM Balıklıgöl'ün suyu değişti... "İlk defa böyle bir ...
Kahraman evlat! Son dakika: 12 yaşındaki Rüzgar ailesini kurtardı ama kendi kurtulamadı! - Güncel deprem haberleri
GÜNDEM 12 yaşındaki Rüzgar 8 kişilik ailesini kurtardı!
Antakya Yahudi Toplumu Başkanı ve eşi de enkazda hayatını kaybetti! - Güncel haberler
GÜNDEM Antakya Yahudi Toplumu Başkanı ve eşi de enkazda can ...
Depremler büyüklüklerine göre nasıl hissedilir? Küçük depremler hissedilir mi?
GÜNDEM Depremler büyüklüklerine göre nasıl hissedilir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.