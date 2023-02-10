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Kahramanmaraş'ı üst üste vuran iki depremin ardından depremden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Depremin 5. gününde enkaz bölgelerinde adeta iğne ile kuyu kazan kurtarma ekipleri mucizevi operasyonlara imza atıyor.

109. SAATTE SAĞ ÇIKARILDI Son olarak Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Sabır Apartmanı'nın enkazından iki kişi daha 109. saatte sağ olarak çıkarıldı.

HEYECANLI BEKLEYİŞ VE MUTLU SON Depremin ardından 108. saatinde enkaz altında titizlikle yapılan çalışmalar netice verdi. Koridor açıldı ve bekleyiş başladı. Kısa bir süre sonra yaralı olarak çıkartılan erkek vatandaşın sedyede görünmesi çalışmaları izleyenleri sevince boğdu.

ALKIŞLARLA AMBULANSA GÖTÜRÜLDÜ Depremin 108. saatinde gelen bu mucize herkesi sevince boğdu. Kurtarılan vatandaş alkışlarla ambulansa götürüldü.

BİR BAŞKA MUCİZE DE HATAY'DA Hatay'daki arama kurtarma ekipleri, yaşam belirtisi gelen enkazdan, bir elin bile girmediği bir delik açarak önce yaşlı bir adamı enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Ardından aynı yerden başka bir depremzede daha sağ olarak kurtarıldı.