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Haberler Gündem Zeray Apartmanı sakinleri: İlk önce çığlık geldi, bina yıkılınca kesildi - Deprem Haberleri
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Zeray Apartmanı sakinleri: İlk önce çığlık geldi, bina yıkılınca kesildi

Adana'da depremde Yurt Mahallesi’nde bulunan 12 katlı Zeray Apartmanı’nın B bloğu tamamen yıkılırken A bloğu ise yıkılmadı. Ayakta kalan fakat ağır hasarlı olan A bloğun sakinleri ise hem komşularını hem de evlerini kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek duygularını gözyaşlarıyla anlattılar. Ayakta kalan binada oturdukları için kurtulan Nilgün Demir ise, "Yıkılan binadan ilk önce bir çığlık geldi. Apartman yıkılınca çığlık bitti. Aileler yok oldu" dedi

Zeray Apartmanı sakinleri: İlk önce çığlık geldi, bina yıkılınca kesildi - Deprem Haberleri
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DHA

6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin hissedildiği 10 kentten biri olan Adana’da toplamda 12 bina yıkıldı. Bu binalardan olan ve ilk depremde yıkılan Zeray Apartmanı’nın B bloğunda enkaz altında kalan onlarca vatandaş hayatını kaybetti. Buna karşın apartmanın A bloğu ise depremde yıkılmadı. Ağır hasar alan bina boşaltılırken girişler yasaklandı. Zeray Apartmanı’nın A bloğunun sakinleri hem komşularını kaybetmenin acısını çekerken hem de evsiz kaldı. Yıkılan B bloğun enkazında ise arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DENİZ KUMU KULLANILMIŞ

Zeray Apartmanı’nın yıkılmayan A bloğunun 7’nci katında iki çocuğuyla oturan Ayşegül Akçadağ, deprem anında uyanık olduğunu belirterek, “Merdivenlerden yuvarlanarak indim. Ayakkabılarımız dahi yoktu. Dışarı çıkıp kafamı kaldırdığımda karşıdaki bloğun olmadığını gördüm. Şok oldum. Arkadaşlarım, komşularım hepsi öldü. Bu bloğu yaparken teşhir amaçlı olduğu için çimentosunu fazla koymuş diye düşünüyorum. Diğerine ise basmış deniz kumunu. Sokakta kalıyoruz. Geceleri uyuyamıyorum çünkü o an gözümün önünden gitmiyor” dedi.

"APARTMAN YIKILINCA ÇIĞLIKLAR BİTTİ"

7 yıldır Zeray Apartmanı’nda oturan Nilgün Demir ise çok acı çektiklerini, yaşadıklarına hala inanamadıklarını söyledi. Deprem anında 1’inci katta oturduğu için kısa sürede dışarıya çıkabildiğini anlatan Demir, “Çıkar çıkmaz önümüzdeki blok yıkıldı. Allah, bizim yüzümüze baktı. Çıktığımda toz duman içinde kaldım. Ayaklarımız çıplak, şimşekler çakıyordu. Gözümüzün önünde komşularımız öldü. İlk önce bir çığlık geldi. Apartman yıkılınca çığlık bitti. Aileler yok oldu. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

16 yıldır Zeray Apartmanı’nda oturan Nesrin Aslan ise gözyaşları içinde “Kurtulduğumuza sevinemiyoruz. Komşularımız, dostlarımız öldü. Hangisini anacağımızı bilmiyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah hepsi cennette gider. Bizim blok da ağır hasarlı. O da yıkılacak” dedi.

Haberi Hazırlayan : Demet Demirkır
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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