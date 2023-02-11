Zeray Apartmanı sakinleri: İlk önce çığlık geldi, bina yıkılınca kesildi

6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin hissedildiği 10 kentten biri olan Adana’da toplamda 12 bina yıkıldı. Bu binalardan olan ve ilk depremde yıkılan Zeray Apartmanı’nın B bloğunda enkaz altında kalan onlarca vatandaş hayatını kaybetti. Buna karşın apartmanın A bloğu ise depremde yıkılmadı. Ağır hasar alan bina boşaltılırken girişler yasaklandı. Zeray Apartmanı’nın A bloğunun sakinleri hem komşularını kaybetmenin acısını çekerken hem de evsiz kaldı. Yıkılan B bloğun enkazında ise arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DENİZ KUMU KULLANILMIŞ

Zeray Apartmanı’nın yıkılmayan A bloğunun 7’nci katında iki çocuğuyla oturan Ayşegül Akçadağ, deprem anında uyanık olduğunu belirterek, “Merdivenlerden yuvarlanarak indim. Ayakkabılarımız dahi yoktu. Dışarı çıkıp kafamı kaldırdığımda karşıdaki bloğun olmadığını gördüm. Şok oldum. Arkadaşlarım, komşularım hepsi öldü. Bu bloğu yaparken teşhir amaçlı olduğu için çimentosunu fazla koymuş diye düşünüyorum. Diğerine ise basmış deniz kumunu. Sokakta kalıyoruz. Geceleri uyuyamıyorum çünkü o an gözümün önünden gitmiyor” dedi.