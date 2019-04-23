23 Nisan Resepsiyonunda gazetecilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'kabine revizyonu olur mu?' sorusuna yanıt verdi: "Sipariş üzerine kabine değişikliği yapmam" diye konuştu. YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilişkin kararıyla ilgili olarak ise "Yoruma girmeyeyim, nihai kararı vereceğiz" dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından diğer önemli başlıklar şöyle:



TÜRKİYE İTTİFAKI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye İttifakı, Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. Biz şu anda 82 milyonu ayırarak konuşamayız. 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' olarak topluyoruz. Kastımız da budur." diye konuştu.

YSK'NIN İSTANBUL KARARI



Erdoğan, "(YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı) Karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı itibarıyla 9 maddede itiraz vardı. Diğer 8'i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Onlar da tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'LA GÖRÜŞME



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın zamanda bir görüşmenin olabileceğini söyledi.



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