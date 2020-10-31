9 binada arama sürüyor! 17 saat sonra üç mucize!

İHA

Son dakika deprem haberine göre, İzmir Bayraklı'da deprem nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kaldığı düşünülen ikizlere ulaşılmaya çalışılıyor.

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İzmir Bayraklı'da 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Buse Hasyılmaz ve İnci Okan, enkaz altından kurtarılırken Çağrı ve Sayra Alpgündüz isimli ikizlerin de enkaz altında oldukları öğrenildi.

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı enkazından 16 yaşındaki İnci Okan ve Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet, yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılmıştı.

İkizlerin bulunması için yakınları sosyal medyada çağrıda bulundu.