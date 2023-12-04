Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki bazı binalarda çatlaklar oluştuğunu ve bazı bacaların devrildiğini söyledi.

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Trilye Mahallesi'nde ise 1999 yılındaki Marmara Depremi'nde hasar gören bazı binaların duvarlarının yıkıldığını kaydeden Türkyılmaz, "Belediye olarak 5 mahallede zaten tarama yapmıştık. Üniversiteden hocalarımızla birlikte, 1999 yılından önce yapılan binalarda performans testlerini sürdürüyorduk. Biz yıkım için beklerken, deprem oldu. Trilye Mahallemizde yıkım raporu alınan binalarda duvar yıkılmaları var. En kısa zamanda bu binaların yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Cana gelen bir şey olmadı. İlçe genelinde bir olumsuzluk yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz durumunda, incelemelerimizi sürdürüyoruz" dedi.