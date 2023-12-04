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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERİ: AFAD duyurdu! Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

        Son dakika haberi Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!

        Son dakika haberine göre İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 5.1 büyüklüğünde olduğu ve merkez üssünün de Marmara Denizi Gemlik Körfezi olduğu kaydedildi. Bu depremin hemen ardından 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Habertürk TV'ye konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir ihbar olmadığını kaydetti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde saat 10.42'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 11:20 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:20
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        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
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        Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" paylaşımında bulundu.

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        MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR BİLGİ YOK

        Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Ekiplerimiz sahadan bilgileri toplamaya çalışıyor. Şu ana kadar gelen olumsuz bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

        BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Şu an vatandaşlarımızı rahatsız edecek bir ihbar gelmedi. Tüm kamu kurumlarındaki arkadaşlarımız teyakkuzda" açıklamasında bulundu.

        İSTANBUL VALİLİĞİ: SAHA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde saat 10.42’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

        VALİ GÜL'DEN PAYLAŞIM

        İstanbul Valisi Davut Gül de, "Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun, Rabbim milletimizi her türlü kaza beladan muhafaza etsin" paylaşımında bulundu.

        İMAMOĞLU: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "İstanbul'da da hissedilen Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        "GÜNEY MARMARA DA İZLENMELİ"

        ODTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ali Koçyiğit, "Depremin kaynağı Güney Marmara'daki faylar. Kuzey Marmara'daki depremselliği nasıl takip ediyorsak, Güney Marmara'daki depremselliği de merak etmemiz gerekiyor. Bu kıyıda olan her depremin izlenmesi gerekiyor. Öncü deprem mi değil mi bunu bilemeyiz. Bu bölgede yaklaşık 500 yıldır herhangi bir büyük deprem meydana gelmedi. Ancak Güney Marmara'da da bir deprem bekleniyor." açıklamasında bulundu.

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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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