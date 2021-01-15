Diş hekimi ve babası korona kurbanı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Mersin'de özel bir klinikte diş hekimi olarak çalışan Nedret Yılmaz (69) bir süreden beri yanında kalan alzheimer hastası babası emekli albay Şükrü Eren'i tedavi için eşiyle birlikte İstanbul'a götürdü.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, İstanbul'da bulundukları sırada Nedret Yılmaz, babası, eşi ve kardeşi ile kardeşinin eşi Kovid-19'a yakalandı. Yoğun bakımda tedavi gören baba Şükrü Eren önceki gün, Nedret Yılmaz ise dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın eşi göz doktoru Şükrü Yılmaz ve kardeşi Gültekin Eren ve kardeşinin eşi Dr. Sadiye Eren'in tedavisi ise sürüyor. Nedret Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından İstanbul’da toprağa verildi.

PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

Nedret Yılmaz 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından “Değerli dostlarım alzhimer hastası olan babamın durumu kötüleşince İstanbul’a getirdik. Fakat burada bizi çok kötü şeyler bekliyormuş ailece hepimiz koronaya yakalandık. Kardeşim Gültekin Eren ve babam gazi albay Şükrü Eren yoğun bakımda. Eşim Dr. Erdal Yılmaz, ben ve kardeşimin eşi Dr. Sadiye Eren ise evde tedavi görüyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini paylaşmıştı.

Mersin'de Nedret Yılmaz'ın da ölümüyle birlikte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 14'e çıktı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!