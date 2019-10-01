EPDK’nın dünkü toplantısından beklendiği gibi elektrikte fiyat artışı çıktı. Kurul, 1 Ekim’den geçerli olmak üzere konut, ticarethane ve sanayide kullanılan elektriğe yüzde 14.9 oranında zam yaptı.

Elektrik satış fiyatı (vergi, fonlar dahil) konutlarda 71.7 kuruşa, sanayide yaklaşık 71 kuruşa, ticarethanede 94.5 kuruşa yükseldi. Elektriğe, 1 Temmuz’da da yüzde 15 zam yapılmıştı. Bu yıl, birikimli olarak yapılan zam oranı yüzde 32’yi buldu.

TOPTAN FİYATLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Kurul, elektrik üretim, dağıtım ve perakende sektörlerinde büyük ses getiren son derece önemli bir karara daha imza attı. EÜAŞ’ın, “elektrik dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda” elektrik birim fiyatını yüzde 70 artırdı ve 20.5 kuruştan yaklaşık 35 kuruşa yükseltti.

Peki, bu büyük artışın arkasında ne yatıyor? EÜAŞ, bir süredir maliyetlerinin altında elektrik satışı yaptı; yerli kaynaklardan üretimi destekledi. Şirket, toptan satış fiyatlarına zam yapılmasıydı bu yılı 1.8 ile 2 milyar TL dolayında zararla kapatacaktı. Toptan satış fiyatına yüzde 70 zam yapılarak, şirketin bu büyük zararının önüne geçildi. EÜAŞ’ın, finansal yönden nefes almasının sağlandığı belirtildi.