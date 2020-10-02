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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Elektrikte tüketim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 yükseldi

Elektrikte, aylık bazda tüketim artışı devam ediyor. 2020 yılının rekorunun kırıldığı Eylül’de, bir önceki yılın aynı ayına göre tüketim yüzde 6.9 oranında arttı ve 27 milyar 277 milyon kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 9 ayında tüketim, geçen yılın eş dönemine göre, yüzde 1 düşüş gösterdi. 227 milyar 29 milyon oldu.

Son dakika! Elektrikte rekor kırıldı - Haberler

Türkiye’nin Eylül ayı elektrik tüketim verileri ortaya çıktı. Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan’ın yaptığı çalışmaya göre, Ağustos ayında olduğu gibi Eylül ayında da tüketim arttı. Ağustos’ta tüketim, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artmış, 28 milyar 880 milyon kilovatsaate ulaşmıştı.

Eylül’de, bir önceki yılın aynı ayına göre tüketim yüzde 6.9 oranında arttı. Aylık tüketim, 27 milyar 277 milyon kilovatsaat oldu. Doğan, tüketim artışına ilişkin olarak şunları söyledi: “Salgın ve karantina önlemleri sonrasında Haziran ayıdan itibaren normalleşme adımları atıldı. Buna bağlı olarak da elektrikte tüketim hızlı bir artış kaydetti. Eylül ayının çok sıcak geçmesi de klima etkisiyle elektrik talebini artırdı. Anımsanacağı gibi Eylül ayında elektrikte tüketim rekoru kırılmıştı.”

YILLIK TÜKETİM

Peki, Türkiye yılın ilk 9 ayında ne kadar elektrik tüketti? Doğan’ın çalışmasına göre, 2020 yılının ocak-eylül döneminde, geçen yılın eş dönemine göre, tüketim yüzde 1 düşüş gösterdi. 227 milyar 29 milyon oldu.

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