son dakika

EPDK açıklamasında "1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak tüm bedeller ve vergiler dahil perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Diğer bir ifadeyle tüketicilerimizin 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kWh başına ödeyeceği vergiler dahil bedel mevcut tarifeler ile birebir aynıdır" denildi.



