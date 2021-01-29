FAST'te işlem limiti artırıldı

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Merkez Bankası'nın, l 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde üst limit 1000 TL'ye çıkarıldı.

8 Ocak 2021'de yürürlüğe giren sistemle 9 milyon anlık ödeme yapıldığı belirtilirken ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN),telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısının 5,3 milyona ulaştığu açıklandı.

Yapılan açıklamada "Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1.000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir." denildi