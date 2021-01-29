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HaberlerParaSon dakika! FAST'te işlem limiti artırıldı - Haberler
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FAST'te işlem limiti artırıldı

TCMB, 7/24 para ve fon transferi yapılabilen FAST sistemindeki üst limiti 1000 TL'ye yükselttiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, FAST üzerinden 8 Ocak'tan bu yana 9 milyonun üzerinde anlık ödeme yapıldığı belirtti.

Son dakika! FAST'te işlem limiti artırıldı - Haberler
HABERTURK.COM

Merkez Bankası'nın, l 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde üst limit 1000 TL'ye çıkarıldı.

8 Ocak 2021'de yürürlüğe giren sistemle 9 milyon anlık ödeme yapıldığı belirtilirken ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN),telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısının 5,3 milyona ulaştığu açıklandı.

Yapılan açıklamada "Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1.000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir." denildi

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