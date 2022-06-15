Fed faiz kararını açıkladı

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Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1.50-1.75 aralığına çekti. Böylece Fed Kasım 1994'ten bu yana ilk kez 75 baz puanlık bir artırım kararı almış oldu.

FOMC politika faizini mart ayında 25, mayıs toplantısında ise 50 baz puan yükseltmişti.

Fed tarafından yayımlanan karar metninde genel ekonomik aktivitenin ilk çeyrekteki düşüşün ardından yükselişe geçtiği ifade edildi.

Son aylarda işsizlik oranının düşük seyrettiği belirtilen metinde "Enflasyon, pandemiye bağlı arz-talep dengesizliklerini, yüksek enerji fiyatları ve genel fiyat baskılarını yansıtan bir şekilde yüksek kalmaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve ilgili olaylar enflasyonda yukarı yönlü baskı yaratıyor. Bunun yanında Çin'deki koronavirüs nedenli kapanmalar tedarik zincirindeki bozulmaları muhtemelen daha kötü hale getirecek" değerlendirmeleri yer aldı.

ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNDE

Geçen cumaya kadar Fed'den bu toplantıda 50 baz puanlık artırım bekleniyordu. Ancak cuma günü ABD'de mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine çıktığı açıklandı. Yüzde 8.3'lük beklentinin üzerinde gelen bu verinin ardından piyasalarda 75 baz puanlık artırım da fiyatlanmaya başlamıştı.

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