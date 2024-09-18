ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların büyük merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti.

Piyasalarda son günlerde 25 veya 50 baz puanlık indirim gelmesine yakın ihtimaller olarak bakılıyordu. Bugünkü kararla beraber Fed 4.5 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

Yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5.25-5.50 aralığına çıkmıştı.

Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı. YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ GERİLEDİ Bugünkü kararla beraber Fed üyelerinin beklentileri de yayımlandı. Buna göre daha önce yüzde 5.1 olan yıl sonu faiz oranı beklentisi yüzde 4.4'e geriledi. 2025 sonu medyan faiz oranı beklentisi ise yüzde 4.1'den yüzde 3.4'e çekildi. Noktasal grafikte 2024'ün kalan 2 toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklendiği görüldü. Fed üyelerinin 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 2.1'den yüzde 2'ye gerilerken 2025 büyüme beklentisi yüzde 2'de sabit kaldı.

İşsizlik tahminleri ise yukarı yönlü revize edildi. Buna göre Fed yetkililerinin 2024 işsizlik beklentisi yüzde 4'ten yüzde 4.4'e; 2025 beklentisi ise yüzde 4.2'den yüzde 4.4'e yükseltildi. REKLAM KARAR 11'E KARŞI 1 OYLA ALINDI FOMC tarafından yayımlanan karar metninde enflasyonun yüzde 2'lik hedefe doğru ilerlediği ancak yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi. Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı. Karar metninde "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandı ve istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma risklerinin kabaca dengede olduğuna karar verdi" denildi.

Açıklamada, FOMC'nin ek ayarlamalar yapmayı değerlendirirken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatlice değerlendireceği belirtilerek, Komitenin maksimum istihdamı desteklemeye ve enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye güçlü bir şekilde kararlı olduğuna dikkat çekildi. ALTINDA REKOR GELDİ Karar öncesi 2.580 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı kararın ardından 2.595 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 1'i aştı. POWELL: İSTİHDAMA YÖNELİK AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER ARTTI Kararın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama ilişkin aşağı yönlü riskler arttı" dedi.