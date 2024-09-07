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        Haberler Ekonomi Para Krediler Son dakika: Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti - Para Haberleri

        Son dakika haberi Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükselterek, "B+"dan "BB-"ye çıkardı. Not görünümü ise "durağan" olarak revize edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 00:17 Güncelleme: 07.09.2024 - 01:21
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        Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
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        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükseltti.

        Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu "B+"dan "BB-"ye çıkarıldı.

        Kredi notunun artmasının ardından görünüm "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.

        Foreks Haber anketinde kredi notunun "pozitif" görünüm ile "BB-"ye çıkması bekleniyordu.

        Fitch yaptığı değerlendirmede, pozitif reel faiz oranlarının, düşük cari hesap açıkları ve döviz korumalı mevduatlardaki düzenli ve kademeli düşüş, muhtemelen dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyeceğini belirtti.

        Açıklamada, "Rezervlerin 2024 sonu itibarıyla 158 milyar ABD dolarına ve 2025 sonu itibarıyla 165 milyar ABD dolarına çıkmasını öngörüyoruz." denildi.

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        Fitch, sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesinin (2025 yılı başlarında başlayacak gevşeme döngüsüyle birlikte) öngörülen mali konsolidasyon ve ihtiyatlı asgari ücret ayarlamalarıyla birlikte enflasyonda önemli bir düşüşü destekleyeceğine ve iyileştirilmiş dış likidite tamponlarının, düşük cari açıkların ve azalan dolarizasyonun sürdürülmesine yardımcı olacağına dair daha fazla güven duyduğunu ifade etti.

        Enflasyonun 2024'ü %43'te tamamlamasını beklediğini açıklayan kurum, "Bu da yıl için ortalama %59,5 enflasyona yol açacak; ortalama enflasyon daha sonra 2025'te %31'e (2025 sonunda %21) düşecek, bu da "BB" derecelendirme kategorisindeki en yüksek seviye olacak. Hala yüksek öngörülen enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, para politikasının erken gevşetilmesi veya temel durumumuz olmayan mevcut politika yönünün terk edilmesi, enflasyonist baskıları ve dolayısıyla makro-finansal istikrarı ve ödemeler dengesi risklerini yeniden canlandırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Açıklamada, "Temel düşüncemiz, mevcut ekonomik programın siyasi liderlikten destek almaya devam ettiğidir. Bununla birlikte, Fitch'in görüşüne göre, Türkiye'nin yakın tarihi, en üst siyasi seviyelerde düşük faiz oranlarına olan güçlü inanç ve çıkar grupları ile lobi gruplarının potansiyel direnci göz önüne alındığında, politika geri dönüşleri riski hala mevcuttur. " denildi.

        FAİZ İNDİRİMİ 2025'TE

        Açıklamada "Fitch sıkı bir parasal politika duruşunun öngörülen mali konsolidasyon ve ihtiyatlı asgari ücret ayarlamalarıyla birleştirilmesinin enflasyonda önemli bir düşüşü destekleyeceğine ve iyileştirilmiş dış likidite tamponlarının, düşük cari açıkların ve azaltılmış dolarizasyonun sürdürülmesine yardımcı olacağına dair daha fazla güven duyuyor" değerlendirmesi yapıldı. Kurumun Türkiye'deki ilk faiz indirimini 2025'in başında beklediği aktarıldı.

        Fitch, büyümenin 2024'te %3,5'e düşmesini ve 2025'te %2,8'de düşük kalmasını öngörüyor; AB'nin öngörülen kademeli toparlanmasının net ihracatı destekleyeceğini düşünüyor.

        Fitch, en son 8 Mart 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya, görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltmişti.

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