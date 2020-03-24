Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haber! Kendisini polis olarak tanıttı, tehdit etti, paylaştı - Haber
ABONE OL

Kendisini polis olarak tanıttı, tehdit etti, paylaştı

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkmaması çağrısı yapılırken, sosyal medyada yayılan bir görüntü yoğun tepki gördü. Görüntülerde, 65 yaş üstünde olduğu düşünülen bir vatandaşa, evine dönmesi yoksa işlem yapacağını söylenmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" diye tepki gösterdi. Sosyal medya kullancısı gelen tepkiler üzerine bir video daha paylaşarak, "Herhangi bir amacımız yoktu. Amca ile dalga geçmiyoruz, küfretmiyoruz" diyerek kendisini savundu

tepki çeken görüntüler
HABERTURK.COM

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüs nedeniyle vatandaşlar evde kalmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayılan bir görüntü ise tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Evde kalması çağrısı yapılan 65 yaş üstü bir vatandaşa, kendisini polis olarak tanıtarak evine dönmesini gerektiğini söyleyen ve bunu sosyal medyada paylaşan bir kişiye tepkiler çığ gibi büyüyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve yoğun tepki gören videoda, 65 yaşının üstünde olduğu ve koronavirüse karşı risk grubunda yer alan bir kişiye evine dönmesi gerektiğini, "şimdilik işlem yapmadıklarını" söylemesi tepki çekti. Vatandaşın korku dolu gözlerle uzaklaşması da yürek burktu.

SOYLU'DAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan videoya tepki gösterirken, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi.

KENDİSİNİ SAVUNDU

M.T.E. isimli sosyal medya kullanıcısı, gelen tepkiler üzerine yayınladığı bir videoda kendisini savundu. M.T.E. videoda, "Bu sabah paylaştığım video nedeniyle küfredilmiş, linç yemişiz. Video öncesi amca ile konuştuk. Öncelikli sohbet ettik. Herhangi bir amacımız yoktu. Amca ile dalga geçmiyoruz, küfretmiyoruz. Amca otobüse binemediği için taksi parasını da verdim" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TRT EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrar saatleri
GÜNDEMTRT EBA TV ders tekrarları
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine kapatıldı
GÜNDEMKapalıçarşı kapalı!
Corona Virüsü SON DURUM! Vaka sayısı kaç oldu? Türkiye Koronavirüs son dakika
GÜNDEM24 Mart Türkiye'de Koronavirüsün son durumu
Son dakika haber! Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü
GÜNDEMBarış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü
Son dakika haberler... Islık çalarak çağırdığı tilkiyi her gün besliyor! - Haberler
GÜNDEMHer sabah ona gidiyor! Islıkla çağırıyor!
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu
GÜNDEMVahşet! Çuvallar içinde köpekler bulundu
Son depremler 24 Mart 2020 Salı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verileri
GÜNDEMİşte meydana gelen son depremler
Son dakika haberi! HDP'li Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'a "terör" gözaltısı
GÜNDEMLice Belediye Başkanı Mercan'a gözaltı
Son dakika haberi! Sivas'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 87 kişiye para cezası kesildi
GÜNDEMSivas'ta 87 kişiye 'virüs' cezası!
Son dakika! TBMM'de koronavirüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı
GÜNDEMTBMM'de giriş artık böyle!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X