Son dakika haber! Kendisini polis olarak tanıttı, tehdit etti, paylaştı - Haber

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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüs nedeniyle vatandaşlar evde kalmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayılan bir görüntü ise tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Evde kalması çağrısı yapılan 65 yaş üstü bir vatandaşa, kendisini polis olarak tanıtarak evine dönmesini gerektiğini söyleyen ve bunu sosyal medyada paylaşan bir kişiye tepkiler çığ gibi büyüyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve yoğun tepki gören videoda, 65 yaşının üstünde olduğu ve koronavirüse karşı risk grubunda yer alan bir kişiye evine dönmesi gerektiğini, "şimdilik işlem yapmadıklarını" söylemesi tepki çekti. Vatandaşın korku dolu gözlerle uzaklaşması da yürek burktu.

SOYLU'DAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan videoya tepki gösterirken, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 23, 2020

KENDİSİNİ SAVUNDU

M.T.E. isimli sosyal medya kullanıcısı, gelen tepkiler üzerine yayınladığı bir videoda kendisini savundu. M.T.E. videoda, "Bu sabah paylaştığım video nedeniyle küfredilmiş, linç yemişiz. Video öncesi amca ile konuştuk. Öncelikli sohbet ettik. Herhangi bir amacımız yoktu. Amca ile dalga geçmiyoruz, küfretmiyoruz. Amca otobüse binemediği için taksi parasını da verdim" dedi.