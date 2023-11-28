Birçok ünlü ismi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Denizbank eski Levent Şubesi Müdürü Seçil Erzan’ın, Arda Turan ile yaptığı konuşmanın bir bölümü basına yansımıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Arda Turan 7 Nisan'da yaptığı telefon konuşmasının ses kaydını aldı. Bu kayıtları Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu. Polis tarafından deşifre edilen ses kaydı tam 12 sayfa tuttu. Tutanak halinde tutulan ses kayıtları soruşturma dosyasına alındı.

Deşifre edilen ses kayıtlarında, Arda Turan, Seçil Erzan’a, “En çok merak ettiğim şey neden yaptın? Paralar nerede” diyor. Arda Turan bu soruyu tam 3 kez soruyor. Seçil Erzan'ın ise bu soruları geçiştirdiği görülüyor. Parasını kurtarmaya çalışan Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki konuşmanın tam metni şöyle...

Seçil Erzan: Tabii ki olacağım Arda, ben size yardımcı olmaz mıyım. Ben size yardımcı olacağım.

Arda Turan: Bak Seçil sana insani yaklaştım her zaman. Anlattım da, benim gözümün içine baka baka çoluğumun çocuğumun rızkına yalan söyledin. Denizbank kisvesi altında Hakan Ateş’i kullanarak Fatih hocayı kullanarak. Bak hiç hâlâ sana insani davranıyorum.. Sen bize yardımcı ol ki; biz de bu işten çıkalım. Çoluğumuzun çocuğumuzun.

Seçil Erzan: Ben biliyorum yani şimdi ama kafamı toparlamam lazım yani beynimden çıkaramıyorum. Sen şu an bana adımı sor.

Seçil Erzan: Hayır Arda ya; o kadar yok ne 100 kişisi. İşte hepsini tek tek çıkaracağım bu akşam ve siz gitmeden bunların hepsini söyleyeceğim yani sana hepsini tek tek detaylı anlatırım.

Seçil Erzan: Hayır hayır ben şeyi çıkartacağım bu akşam kime ne olduğu hepsini detaylı çıkaracağım.

Arda Turan: Ya Seçilciğim bu akşam senin akşamında bizim de akşamımız uyku uyuyamıyoruz. Biz kafamızı.

Seçil Erzan: İşte ben bu akşam şöyle yapacağım Arda hepsini bu akşam.

Arda Turan: Ya bana şunu.. Seçilciğim bana şunu bak insanlar beni arıyor; çok zor durumdayım yani. Bir şey diyeceğim toplamda kaç kişi var Seçil tahmini? Ya çünkü biz bankayla bir konuşup gideceğiz bankaya anlatacağız derdimizi.

Seçil Erzan: Yok faize gitmedi Arda, ben onların hepsini tek tek oturup bu akşam çıkaracağım.

Arda Turan: Muslera’nın 500’ü var. O Emre Çolak’ı, üç, iki yüzü var Emre abinin dört buçuğu var, Selçuk’un üçü var. Ya Seçilciğim 15-20 milyon dolar para. Sana şunu söylüyorum faize mi gitti bu para?

Seçil Erzan: Arda, işte dışarda verilen yok. İşte birbirlerinin içerisinde öyle bir şey oldu onun faizi bunun faizi

Arda Turan: Benim saydıklarım dışında ben sana para getirdim Seçil, bütün servetim sendeydi ya. Ya şimdi şöyle diyorum; bu diyorum, bu parayı eğer birine aldıysan bir yere verdiysen kime verdin onları söyle. Nerede benim yedi buçuk milyon dolarım, Emre abinin?

Seçil Erzan: Fırat’ın çok fazla değildir de yani benim hesabıma göre Fırat’ın beş yüz altı yüz fazla ee ondan sonra. Şey fazla aldı. Ben hepsini çıkartacağım Arda inan.

Arda Turan: Sana şunu söylüyorum atıyorum kaç para mesela toplam ortada 50 milyon dolar mı var 100 mü? Aklında bir fiyat vardır sen zeki kadınsın biliyorsundur.

"KALP KRİZİ GEÇİRECEĞİZ"

Arda Turan: Ya Seçilciğim bir şey diyecem ben senin çıkaracağını.. Bir konuşalım sakin ol. Gözünü seveyim bak kızım kalp krizi geçireceğiz. Çocuğumuzun rızkı. Ben sana diyorum ki; ya Seçil şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz senden ben senden 50 bin 100 bin doları ihtiyacın varken, bitmişken paran bitmişken bunları nasıl, paraları veriyorsun bizim paralarımızı.

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Seçil Erzan: Hayır onları önceden almıştım

"BUNU NEDEN YAPTIN"

Arda Turan: Peki benim sana merak ettiğimi başka bir şey var. Bir sakin ol konuşalım. Bunu neden yaptın?

Seçil Erzan: Ben bir şey bilmiyorum. Hiç kendime de 1 kuruş bir şeyim yok biliyor musun. 1 lira bile yok. 1 lira yok derken kendime 1 lira boğazımdan geçmedi. Yani üzerine borçla kaldım ve hayatımı bitirdim.

Arda Turan: Mesela Emre abiden dört iki yüz aldın nereye gitti o para abi, dört üç yüz almışsın.

Seçil Erzan: Bak onların şey hatırladıklarım yani şu an hatırlamıyorum. Hepsini yazacağım nereye gittiğini kime ne kadar. Üç yüz mü beş yüz mü hepsini tek tek yazacağım.

Arda Turan: Seçilciğim bak şimdi sana bir şey soracağım bana iyi cevap ver. Bak bu işte 100 kişi olması bambaşka bir şey 30-40 kişi olması bambaşka bir şey inan bana.

Seçil Erzan: 100 kişi yok.

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"500 KİŞİ DİYEN VAR"

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Arda Turan: Kaç kişi var, 500 diye söylenen var.

Seçil Erzan: Yok ya yok öyle bir şey Allah aşkına.y

Arda Turan: Kaç kişi var 20-25 ya, Seçil gözünü seveyim bize artık yalan söyleme çoluğumuz çocuğumuz zor durumda.

Seçil Erzan: Arda 100 kişi falan yok dur.

Arda Turan: Kaç kişi var tahmini bi düşün bakiyim.

Seçil Erzan: Bi dakika... 10 tane futbolcu var. İşte 10 da benim yandan yani. 10'u da benim yakın çevremden.

Arda Turan: E Terim var, Fatih hocanın şeyi ondan sonra...

Seçil Erzan: Toplam o kadar. Hepsi o kadar hani 21-22.

Arda Turan: Bak Seçil, sana diyeceklerimi iyi dinle bak şu anda bu savcılık işlerini de polisi de her şeyi tutuyoruz. Kimseyi hiçbir yere göndermiyoruz. Eğer sen bunları doğruyu söyleyeceksin ki biz bu işi bankayla çözmeye çalışalım. 20 kişiyse gidip bankayla bunu çözmeye çalışırız. Ama bana dersen ki Arda 100 kişi var. Bu iş olmaz. Bak..

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Seçil Erzan: Hani maksimumu olan 23 kişi, yani 25 kişi olsun. O kadar bile yoktur.

Arda Turan: Yani Seçil eğer 25 kişiyse gidip oturulur konuşulur; bizim peki hepimizin zararlarımızı biliyor musun?

Seçil Erzan: Biliyorum yani zararda olanları biliyorum. Yani zararda mesele Emre almadı; sen ana paranı tamamlamadın faizini almadın.

Arda Turan: Ya ben faizi falan geçtim. Ben sana sayacağım zaten şeyleri 8 250’leri falan onları geçtim peşini elden aldı. Ben tam anaparam 7.650’ye falan geliyor. Ben hepsini saydım. Anladın mı? Vermediğiniz ödemediğiniz.

Seçil Erzan: Ödenenlerden nasıl senin..

Arda Turan: Yok ödenenler. Ya Seçil darmadağınım ben, biliyorsun Emre..

Seçil Erzan: İşte hepsi bende yazıyordu bir yerde yazıyordu çıkacağım onları.

"FATİH HOCA KÂRDA MI"

Arda Turan: Peki Fatih hoca kâr da mı bu işten?

Seçil Erzan: Valla Arda bir şey söyleyeceğim. Normal şartlarda hoca kârdaydı; yani çünkü hocanın… Sen yalnızsın di mi?

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Arda Turan: Yalnızım yalnızım. Hoca kârdaydı di mi?

Seçil Erzan: Hı.. hı.. hıı…

Arda Turan: E hocanın krediler çıkmış. O adamcağız da oradan darmadağın.

Seçil Erzan: Yolu kapatıyorlar öyle. Onları da tek tek çıkaracağım.

Arda Turan: Peki bir şey diyeceğim. Bu Hakan abi, şimdi Hakan Ateş bunu duydu bugün. Mehmet Aydoğdu duydu. Bunların hiç haberi yok muydu hiçbir şeyden ya?

Seçil Erzan: Yok mahvedecekler beni onlar. Ama ne yaparlar...

Arda Turan: Sen bankayı falan düşünme Seçil. Sen biz yani biz yani seni insanları savcılığa vermesinler diye tutuyoruz herkesi. Ya sen bize doğruları söyle ki; biz bir çözüm yoluna gidip bu işi bir an önce toparlayalım. Yoksa savcılık bilmem ne biri bin para olur yani bu işin yani yalan yok yıllarca yatarsın.

Seçil Erzan: Ay Arda ama zaten banka öyle bir şeyi yapar ki

Arda Turan: Sen bana şunu söyle; bu Bülent bilmem ne varmış İbrahim beyden almıyorsun onlar var. Yakın çevrem var diyorsun

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Seçil Erzan: Hepsi içinde saydım. Maksimum o kadar.

Arda Turan: Bu Süleyman amca kim abi?

Seçil Erzan: Süleyman amca Florya’dan benim müşterimdi.

Arda Turan: Bak Süleyman amca var. Barış Tari var Malatyalı.

Seçil Erzan: Bak Süleyman amca. Barış Tari aldı parasını

Arda Turan: Onlar da mı fazla aldı?

Seçil Erşan: Yok. O fazla almadı tam ana parasını aldı. Süleyman amca fazla aldı.

Arda Turan: Atilla Baltaş

Seçil Erzan: O adamcağız ana parasının yarısını dörtte üçünü almıştır.

Arda Turan: Peki bunlar sistemden çıktılar mı şu anda? Sistemdeler miydi?

Seçil Erzan: Çıktılar

Arda Turan: Seçil benim merak ettiğim sen bu işe niye girdin abi bizi niye çektin buraya?

Seçil Erzan: Ne bileyim Arda yaa. Bilmiyorum inan şu an hiçbir şey bilmiyorum ben. Hiçbir şey. Böyle saçma sapan bir durum oldu.

Arda Turan: Benim meram ettiğim peki bu fon yalan mıydı her şey?

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Seçil Erzan: Ya ben baştan kendi kendime bir şeyler kırmaya çalıştım. İlerlemedi ondan sonra o şu bu şu gitti.

Arda Turan: Hayır bir yerde bu paranın bir kısmı battı mı? Onu sormaya çalışıyorum. Yani bize, bana, biz seni arıyoruz anlatmıyorsun. Anlat ki Seçilciğim yardımcı olalım. Ya Seçil şunu anlamıyorsun 10 sene yatacaksın, 10 sene yatacağına 5 sene, 5 sene yatacağın yerde 3 sene yatarsın. 3 sene yatacağını yerde 1 sene yatarsın anladın mı?

Seçil Erzan: Zaten anlatayım ben şu an olayları kesinlikle şey yapmıyorum. Yapamayacağım yani bugün de yapamadım. Anlatmak için.

Arda Turan: Seçil ben sana hâlâ yardımcı olmaya çalışıyorum bak. Benim 2 evladım, çoluğumun çocuğumun rızkını verdim. Hayatımız boyunca çalıştık tırnaklarımızla. Bakıyoruz 100 kişi sana defalarca anlattım.

"BU PARALAR KİMDE"

Seçil Erzan: 100 kişi yok, 100 kişi falan yok. Ben bunu zaten.

Arda Turan: Seçil sen şunu benim paramı alıp başkasına mı götürdün Seçil ya.

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Seçil Erzan: Yani arada öyle oldu

Arda Turan: Bir şey diyeceğim Seçil. Şimdi biz bu işi Nazlı çözebiliriz. Bize yol göster. Bu yani anladın mı bu paralar bu paraların birinde olma ihtimali falan böyle şeyler var mı?

Seçil Erzan: Yok yok yok yok birinde yani bu paralardan işte dediğim gibi yani kesinlikle yok.

Arda Turan: Bizim paralarımızı gitti mi yani şu anda?

Seçil Erzan: Ya sizin paralarınız, Arda banka ödemek zorunda öder. Yani kapatacak bu işi ödeyecek zaten. Ödemek zorunda yani.

Arda Turan: Nasıl ödeyecek banka abi?

Seçil Erzan: Banka bu iş duyulmasın diye kapatacak.

Arda Turan: Seçil zaten biz bu paraları Denizbank’a getirdik. Sen ilk başta fon bile söylemedin.

Seçil Erzan: Aynen, orada benim imzam olduğu için sizin garantisiniz o banka her koşulda onu ödemek zorunda.

Arda Turan: Seçilciğim biz banka bir banka müdürünün ne kadarlık imzasına karşılık verebilir ki ama ben sana Seçil ilk gün getirdiğimi de ben sana hesabına getirmedim mi parayı? Sen yooo sonra Arda fon var. Ardacığım hiç sıfır riskli demedin mi Seçil bana ya?

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Seçil Erzan: Dedim dedim.

Arda Turan: Sonra bana, sana evrak vereceğim olur mu ya Denizbank Fatih Hoca da yapıyor. Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu bunların hepsi daha önce bunları yaptı demedin mi Seçilciğim? Ben sana yalvarmadım mı bak aman bir risk olmasın. Yanlış yanlış iş yapmayalım. Bize olmaz bu işler demedin mi Seçilciğim ya. Sana 15-20 gün önceden geldim. Seçil varsa bir sıkıntı kurtaralım seni. Sana yardımcı olalım, var mı bir şeye ihtiyacın diye evine geldim ya? Neler. Gözümün içine baka baka nasıl dedin bunu. Bu işin kodları ne peki?

Seçil Erzan: Onlar doğru değil.

Arda Turan: Onları kendi kafandan mı uydurdun?

Seçil Erzan: Bir kısmı doğru bir kısmı doğru değil.

Arda Turan: Ya bunu neden yapıyorsun meselâ? Neden yaptın günlerce Seçil, beni 4 ay oyaladın ya 4 ay. Sana kibarlığımdan uzaklaşmamak için yardımcı olabilmek için.. Ahheh pastaydı. Ya diyorum Seçilciğim bir şeye ihtiyacın var mı? Doktor bulalım. Bilmem ne bulalım yani. Bu işten. Ben şunu anlamıyorum Seçil. 20 milyon dolar para.

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Seçil Erzan: Bu işten benim kârım da yok.

Arda Turan: E peki 20 milyon dolar para da yok. Kim fazla aldı? Bir Semih Kaya aldı diyorsun. Bir Fırat aldı diyorsun Fırat mı Fazıl mı? E şimdi başka kim aldı Seçilim fazla parayı?

Seçil Erzan: Arda bunların hepsini işte çıkaracağım kim ne aldı yani aklımdan inan ezbere bilmiyorum şu anda.

Arda Turan: Ben şunu sana söylemeye çalışıyorum. Şimdi 15 kişi zararda. Sen bana 2 kişi söylüyorsun. Şimdi böyle söyleyince hikâye oturmuyor yerine.

Seçil Erzan: Doğru söylüyorsun. İşte o fazla alanları çıkaracağım ben şeye değişti işte o.

Arda Turan: Hayır meselâ kim fazla aldı, onu sormaya çalışıyorum sana.

Seçil Erzan: Çıkaracağım hepsini ya, hazırlıyorum. Arda gerçekten şu anda hatırlamıyorum ne olduğunu kim ne verdiğimi beynim dondu.

“HAYATIMIZ BİTMİŞ”

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Arda Turan: Ya Seçilciğim bizim hayatımız bitmiş senin hatırlamıyorum bu kadar basit mi sende hiçbir makul olma. Bir utanma hali olmayacak mı? Demeyecek misin ki? Arda bu parayı bunlar aldı. Para buraya kayboldu demeyecek misin?

Seçil Erzan: Arda şu anda kimin ne aldığını yani utanmaz olur muyum. Utancımdan konuşamıyorum zaten.

Arda Turan: Ya bizden bu parayı almak için kaç kere aradın bizi günlerce aylarca Seçil ya çoluğumuzun çocuğumuz rızkını aldın ya. Şimdi sen bana söyle. Bizim çözümümüz ne?

Seçil Erzan: Şimdi şöyle ben detaylı..

Arda Turan: Benim şimdi 20.000 dolar param kaldı. Benim borçlarımı ben sana saydım. Hepsini, borçlarımı biliyorsun. Sende kredim var. Ne yapacağım ben?

Seçil Erzan: Şimdi bir kere onların hepsini banka ödeyeceğini ben yani öder. Öyle olması için de muhtemelen şey yapacaklar; yani bu konu kapansın duyulmasın. Bankanın itabarı diye. Ee ben liste çıkaracağım. Sana söyleyeceğim şu şu kadar, bu bu kadar diye kim ne aldı onları da çıkaracağım. Siz yarın akşam mı toplantı yapacaksınız?

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Arda Turan: Biz sabah toplantı yapacağız. Senin bu listeyi, bu akşam bana çıkarman lazım. Sabah 6’ya kadar.

Seçil Erzan: Bu akşam aklım durdu yani siz kaçta gideceksiniz toplantıya.

Arda Turan: Biz sabah 9’da 10’da çıkacağız. Kim varsa benim bu listeyi bilmem lazım.

Seçil Erzan: Benim 9’da, 10’da çıkarsam uygun mu?

Arda Turan: Hayır uygun değil. Biz geç bizim 9’da 10.

Seçil Erzan: Ama Arda ben şu saate gerçekten şu an yani hatırlamıyorum. Çok şey yapmam lazım. Toparlayayım. Yanlış yeni sana net listeyi her şeyi atarım sana. Ya sabah 9’da 10’da atayım. Kaçta olacaksınız?

Arda Turan: Seçilciğim biz sabah 8’de, Hakan Ateş’i arayacağız. Yarım saat sonra da buluşacağız. Benim 6’da, 7’de bu listenin elimde olmam lazım. Ya Seçil bu duruma gelmişsin bu hale gelmişsin senden liste istiyoruz bize dünya.. 20 milyon dolar….

Seçil Erzan: Hayır ben listeyi tabii ki veriyorum Arda. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum.

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Arda Turan: 20 milyon dolar, 20 milyon dolar vermişiz sana. Sana bizim iyilikten başka neyimiz dokundu ya?

Seçil Erzan: Tabii ki öyle tamam ben sabah ee o zaman. Yedi yedi buçuk gibi listeyi göndereyim sana sağlam.

Arda Turan: Ama Seçil tam gönder. Kim varsa. O sizin ailenizde Nazlı’nın yanındaki akrabaları da kim varsa.

Seçil Erzan: Hı hı

Arda Turan: Bana eksik biriyle gelme. Çünkü biz oraya mücadele etmeye gideceğiz. Adama anlatacağız durumu. Denizbank formasıyla Seçil bize bunları yaptı diyeceğiz.

Seçil Erzan: Siz 8 buçukta Hakan Ateş’le mi buluşacaksınız?

Arda Turan: Evet

Seçil Erzan: Kim kim?

Arda Turan: Ben, Emre Belezoğlu, Fatih hoca. Yani benim oraya gitmem lazım elimde bir şeyle. Bize bunları bunları bak bunları bunlar. Bu kadar paramız var. Böyle böyle mağduruz Hakan abi. Biz Denizbank’a inanıp geldik. Bizim mağduriyetimizi gider bu olay kapansın basına yansımadan diye.

Çünkü eğer sen bu listeyi vermezsen adamlar bu mağduriyeti kabul etmezlerse savcılığa gidecek. 1 saat sonra tutuklanırsın. Herkesi biz tutuyoruz. O Nazlıları aradık. Orayı aradık. Senin akrabalarını aradık durun bir sakin olun konuşalım diye. Sen önce listeyi verecektin anladın mı? Ondan sonra biz bir konuşacağız. Bu basına, oraya çıkmasın diye Denizbank’ın güvenirliği ne olacak o zaman.

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Seçil Erzan: Değil mi o yüzden erkenden liste çıkarmam lazım…

Arda Turan: Ya Seçilciğim. O akrabalarına o nazlılara onlara falan ne yapmışsın ya…

Seçil Erzan: Arda baştan alındı. Sonra tekrar verildi. Fazla verildi. Eksik verildi. Her şey birbirine girdi. İşte onların hepsini şey çıkartmam lazım.

Arda Turan: Seçil sabah 8’de olmasın 6’ya kadar o listeyi gönder.

Seçil Erzan: Arda 7-8 yani göndereyim. Yedi buçukta adam akıllı düşüneyim. Şu anda gerçekten yanlış şeyler yazıcam bilmiyorum aklım almıyor.

"KAÇ KİŞİ VAR"

Arda Turan: Şimdi sen bana son kez şunu teyit et. Burada kaç kişi var aklında tahmini 25 kişi mi?

Seçil Erzan: Bir dakika dur

Arda Turan: Nur abla var, Terim var.

Seçil Erzan: Yazıyorum dur şimdi

Arda Turan: Mert var

Seçil Erzan: Yazdım şimdi ee 18-19-20-21-22-23.. yazdım

Arda Turan: Bir saysana bana isimleri

Seçil Erzan: Ayhan, Semih, Selçuk, Arda, Muslera, Emre Çolak, Emre Belezoğlu, Fırat, Mert, Nur, Terim, Fulya, Hoca, Tanın ee Nilgün, Nazlı, Ömer, Cüneyt, Erkan, Bülent, İbrahim bey, Nuray..

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Arda Turan: Bu kadar mı?

Seçil Erzan: Bu kadar, bu kadar.

Arda Turan: O Florya’daki adam vardı son parasını alamayan. O seni aramıyor mu Batman’lı?

Seçil Erzan: Ha pardon o yok maksimim 25 tane. Bir kişide hatırladığım var mı yok.

Arda Turan: Peki şimdi üç aşağı beş yukarı ne kadar var zarar?

Seçil Erzan Bak şimdi. Ayhan fazla aldı.

Arda Turan: Ayhan kim?

Seçil Erzan: Ayhan Akman girmişti geçen sene. O fazla aldı. O fazlası mesela. Semih fazla aldı. Ee fazla aldı ya bir de hesapta çıkarmak lazım. Mesela Tanın diyor ki; ben eksideyim diyor ama bence değil yani.

Arda Turan: Tanın mı?

Seçil Erzan: Yani işte benim onları bir toparlamam lazım. Ne, nedir ne değildir diye...

Arda Turan: Sen bana tahmini zararı söyle.

Seçil Erzan: Arda onu yarın söyleyeyim mi net bi şekilde.

Arda Turan: Hayır hayır Seçil, bu şimdi artık senin zamanın değil artık bizim zamanımız. Ben sana soru soracağım kibarca sen de bana kibarca. Ben sana demiyorum şu kadar demiyorum. Sana otuz milyon dört yüz kırk beş bin Euro tahmini ne kadardır diyorum.

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Seçil Erzan: İşte tam şimdi kimin ne olduğunu kafama da bilmiyorum

Arda Turan: Ya ben sana sayarım. Ben sana zaten sayıyorum. Yedi buçuk bende, dört buçuk Emre’de.

Seçil Erzan: Şey mi Çolak'ı mı diyorsun?

Arda Turan: Hayır Belezoğlu’nu diyorum. Dört ikiyüz. Üç ikiyüz onlar. Yedi dört yüz bana, yedi buçuk desen onbeş.

Seçil Erzan: Onbeş

Arda Turan: Muslera beş yüz mü?

Seçil Erzan: Beş yüz

Arda Turan Selçuk üç iki yüz mü?

Seçil Erzan: Yok Selçuk üç iki yüzden az.

Arda Turan : Niye?

Seçil Erzan: Selçuk bir üç yüzeli aldı. Bir altı yüz elli aldı Selçuk.

Arda Turan : Ne zaman aldı?

Seçil Erzan: Çok önceden almıştı. Bir kere bin aldı, bir kire üç yüz elli aldı. Bir kerede üç yüz aldı. Üç iki yüzden bir alttı yüz elli çıkınca bin altı yüz kalıyor de mi?

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"BURADA EN ÇOK BEN MAĞDUR OLMUŞUM"

Arda Turan: Eee burada en çok ben mağdur olmuşum.

Seçil Erzan: Tabii sensin en çok sen girdin çıktın çünkü.

Arda Turan: Ya ne istediysen getirdim sana ya...

Seçil Erzan: Evet Arda, senin o giriş çıkışlar. Ben yanımda kağıt bir şey falan olmadığı için bilmiyorum. Sen beni benden daha iyi biliyorsundur şu anda. Yirmi milyon falan çıkar buradan maksimum. Yani çıkmaz bile o kadar.

Arda Turan: Ha yirmi milyon dolara bu konu kapanır mı?

Seçil Erzan: Kapanır

Arda Turan: Peki o akrabaların falan?

Seçil Erzan: Arda rahat kapanır.

Arda Turan: Seçilciğim bu konu nasıl kapanır biliyor musun? Son taşın bile son yani adamın bile son insanın bile parasını verip kapanır. Şimdi tanınlar diyor ki; bir yüz bizim içerde paramız var diyorlar.

Seçil Erzan: Nerede, o ama hesap kitap yapmıyorlar ki Arda. Bak sen ne güzel söylüyorsun hesabını. Onları bak şimdi hani herkes o taraftan bakıyor. Benim faizim böyleydi diyor onların hepsinin çıkarılması lazım verilenler, edilenler. Mesela faiz de söyleniyor sen faizi bakiyesini söylemiyorsun ki?

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Arda Turan: Yok ne faizi ya biz anaparadayız. Ya Seçiciğim biz sana, ben arsamı sattırdım sen bana. Seçil ben ne yapacağım karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya?

Seçil Erzan: Ya Arda, banka bunu kapatmak zorunda bende cezasını çekmek zorundayım.

"AH SEÇİL BİZ SANA NE YAPTIK"

Arda Turan: Emre abi ne zorluklarla verdi biliyorsun. Bir lira, adamın çocuğun parası kalmamış. Koskoca Emre Belezoğlu’nun ya Seçil sana getiriyor sana dört milyon iki yüz dolar para veriyor ya adam maaşını bağışlamış depremzedelere. Ya senden para istedim Seçil ya bana bir yüz bin Euro ver bağış yapayım diye. Millet, beş yüz bin TL’ye bağış yaptık diye dalga geçiyor.

Sana yalvardım para ver insanlar zor durumda. Deprem bölgesine yardım yapalım diye. Ah Seçil be. Ya biz sana ne yaptık da bize bunu yaptın yani. Ne dedin de yapmadık... Bankaya ekran göster diyorum sana. Ekran göstermiyorsun Seçil. Sana bana kağıt ver diyorum; yok Hakan Ateş orada hepsi yapıyor diyorsun telefon açıyorsun.

Seçil Erzan: Hakan Ateş'e böyle bir söylemeyelim.

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Arda Turan: Ya Seçil sen şimdi bizi dolandırmışsın. Hakan Ateş’imi düşünüyorsun. Ya seçil arıyorum Çorlu'dayım diyorsun. Annen geçmiş olsun ah kadıncağız iyi misin diyorum. Meğerse Fatih hocanın yanına gelmişsin; ya Fatih hocanın yanındaymışsın bize yalan söylüyorsun İstanbul’dayken.

Seçil Erzan: Arda o gün ben gelmiştim hocanın yanına. Sonra Çorlu'ya döndüm. O gün ben o hafta sonuydu. Hafta sonu muydu benim izinli olduğum haftaydı hoca da gel demişti.

Arda Turan: Şimdi biz yarın, Hakan Ateş’e gideriz. Seçil bak sana durumu anlatıyorum. Diyeceğiz ki; yirmi, yirmi üç, yirmi dört kişi böyle bir liste var. Böyle de bir enkaz var abi. Burada Muslera var Arda Turan var, Emre Belezoğlu var, Fatih hoca var senin bu enkazı kaldırman lazım. Biz bunları temizleyeceğiz ordan sonra.

3. ŞAHIS: Fatih hocanın alacağı var mı de?

Arda Turan : Hııı?

3. şahıs: Fatih hocanın?

Arda Turan: Peki Fatih hocanın alacağı var mı bu durumda?

Seçil Erzan: Ona bakmam lazım

Arda Turan: Hayır hayır Buse Terim’in de parası varmış. Beraber mi girdiler onlar?

Seçil Erzan: Yazdım onları yazdım.

Arda Turan: Yazdın mı?

Seçil Erzan: Hı hı

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Arda Turan: Kızcağız son parasını vermiş.

Seçil Erzan : Off

Arda Turan: Bak şimdi. Ben sana olanları anlatıyorum. Sana ne bağırıyorum ne küfür ediyorum farkında mısın? Sana son, son insanı olarak yaklaşan benimdir belki bak. Seçilciğim biz yarın Hakan Ateş’e gideceğiz; diyeceğiz ki 'Abi bak böyle böyle bir liste var. Sen bana şimdi bu listeyi atacaksın. Böyle paralar var. Diyeceğim ki ben zaten en büyük mağdur, benle Emre Belezoğlu şu anda.

Seçil Erzan: Hı hı...

Arda Turan: Diyecem ki abi böyle bir durumumuz var. Diyeceğiz ki; bu durum büyümesin Denizbank’a yakışan biz çünkü Denizbank’a güvenerek sizin bize gönderdiğiniz personel hata yaptı. Biz bunu en iyi şekilde halletmeye çalışacağız. En düzgün şekilde ama bizim bunun için neye ihtiyacımız var Seçil. Senin listene.

Seçil Erzan: Yardımıma

Arda Turan: Sana sabah 6-7'ye kadar süre, rica ediyorum. Telefonuma bu listeyi at. Biz gidelim namuslu şerefli insanlar gibi sonra... Sonra artık yapılacak artık haline tavrına gelip konuşup ben sana söz veriyorum senin kötü olmaman için elimden gelen her şeyi yaparım. Bak bizi dolandırdın benim hayatımı bütün paramı aldın nakit paramı. Sana diyorum ki bana yardımcı ol çocuğun rızkın için bizde sana yardımcı olacağız.

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Seçil Erzan: Öyle tabi ki Arda.

Arda Turan: Rica ediyorum bak, beni tanıyorsun. Rica ediyorum işleri çirkinleştirmeyelim. İnsan gibi anladın mı? Girmişsin bir yola ne yaptığın belli değil. Anladın mı? Yani Seçil bak her şeyine bakılacak. Telefonlarından bilmem ne giriş çıkışlarına kadar her şey çıkacak ama bu olay insan gibi kapanması lazım için.

Seçil Erzan: Nasıl giriş çıkışlar anlamadım?

Arda Turan: Her şeylerine bakılacak Seçil. Banka giriş çıkışlar o telefonların. Ben sana söylüyorum. Her şeyine bakılacak. Banka çünkü bir zarara uğradı. İmaj zararına da uğradı. Her şeye bakmak isteyeceklerdir haklı olarak. Ben bir insan böyle bir şeyi nasıl yapar? Seçil sen o gözümün içine bakarak o yalanları nasıl attın ya? İnsan olarak söylüyorum nasıl yaparsın böyle bir şey?

Seçil Erzan Ya çok kötüyüm çok çok inan kendimi yerden yere atıyorum. Ölmek istiyorum.

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Arda Turan: Seçilciğim senden ricam listeyi gönder tamam mı?

Seçil Erzan: Tamam.

Arda Turan: Arayacağım sabah 7’de.

Seçil Erzan: Yedi buçukta sende olmuş olur Arda.

Arda Turan: İnşallah hayatında verdiğin bir sözde durursun bekliyorum.