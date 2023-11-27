Yılın dolandırıcılık davası: Tutuklu Seçil Erzan ve parasını kaptıran ünlü isimler Denizbank'ta şube müdürlüğü görevini sürdürürken yüksek getirili özel fon vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkan ve Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu pek çok ismi ağına düşürdüğü iddia edilen Seçil Erzan ile ilgili dava devam ediyor. İddianamede 18 müşteki yer alıyor ancak BDDK'nın ve bankanın kendi araştırmalarında farklı sayılara da ulaşıldı. İddia edilen özel fona milyonlarca dolar yatırıldığı belirtilirken ifadelerde paraların nasıl ve neden yatırıldığına dair de çarpıcı bilgiler yer alıyor. İşte yılın dolandırıcılık davasında bugüne kadar yaşananlar

Artık son günlerini yaşadığımız 2023 yılı milyonlarca liralık bir dolandırıcılık olayının ortaya çıkması ile de hatırlanacak. Denizbank’ın eski Şube Müdürü Seçil Erzan’ın yüksek getirili özel fon vaadiyle yaptığı dolandırıcılığı Türkiye ilk kez 12 Nisan’da Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberi ile duydu.

12 NİSAN 2023: TÜRKİYE HABERTÜRK'TEN DUYDU Söz konusu özel fona yatırım yapan bir iş insanının ödeme döneminde herhangi bir para alamaması üzerine şikayette bulunması ile soruşturma başladı. Seçil Erzan tutuklanırken söz konusu fona Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin de para kaptırdığı ortaya çıktı. Seçil Erzan’ın futbol camiası ile yakın ilişkisi Florya’daki şube müdürlüğü yaptığı sırada başladığı anlaşıldı. 5 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası

24 NİSAN 2023: DENİZBANK'TAN İLK AÇIKLAMA Denizbank, dolandırıcılıktan tutuklanan şube müdürleri ile ilgili ilk açıklamasında "Piyasa koşullarının ötesinde fahiş faiz getirileri elde etmek amacıyla iddia sahiplerince şubelerimiz dışında nakit olarak verilip, getirilerinin de yine kayıt dışında nakit olarak alındığı anlaşılan durum" ifadeleri kullanıldı. Denizbank'tan "dolandırıcı müdür" ile ilgili açıklama

27 NİSAN 2023: FATİH TERİM MÜŞTEKİ SIFATIYLA İFADE VERDİ İddia edilen özel fona para yatıran isimlerden Fatih Terim, müşteki sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma kapsamında Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da gizlilikle yürütülen soruşturmada müşteki sıfatıyla ifade verdiği AA'nın haberinde yazıldı. Fatih Terim müşteki sıfatıyla ifade verdi

28 NİSAN 2023: DENİZBANK'IN 'SİSTEME HİÇ GİRMEDİ' AÇIKLAMASI Denizbank ise süreç içinde yaptığı açıklamalarda söz konusu paraların bankacılık sistemine girmediğini ve banka sistemi ile üretilen bir belge olmadığını bildirdi. Denizbank'tan dolandırıcılık soruşturmasına ilişkin yeni açıklama

2 KASIM 2023: DENİZBANK'TAN SUÇ DUYURUSU Denizbank, eski milli futbolcu Selçuk İnan, Emre Çolak kardeşi Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve banka itibarının zedelendiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurularında bulundu. Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu

20 KASIM 2023: DAVA BAŞLADI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sahte belgelerle paraları teslim aldığı belirtilen Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesi üzerine 20 Kasım'da duruşma başladı.

20 KASIM 2023: SEÇİL ERZAN'DAN 'AZA TAMAH ETMEMELERİ BENİ BU YOLA SOKTU' SAVUNMASI İlk kez hakim karşısına çıkan Erzan savunmasında “Faiz adı altında bu insanların aza tamah etmemeleri, çok kazanmak istemeleri beni bu hala soktu" dedi. Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu Peki iddia edilen özel fona kaç kişi parasını yatırmıştı? İddianamedeki müşteki sayısı 18. Ancak bu konuda Seçil Erzan'ın mahkemedeki ifadelerinin yanı sıra hem Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) hem de Denizbank'ın yaptığı araştırmada farklı sayılar bulunuyor.

BDDK'nın araştırmasında 29 ismin toplam 43 milyon 920 bin dolar ile 15 milyon 625 bin TL yatırdığı görülüyor. Bankanın çalışmasında ise 21 ismin toplam 30 milyon 413 bin dolar ile 13 milyon 550 bin TL yatırdığı görülüyor. Seçil Erzan'ın ise para trafiğine ilişkin notları deftere not aldığı görülüyor. Bilirkişi raporu ile soruşturma dosyasına da giren pek okunaklı olmayan örnek sayfalar...

23 KASIM 2023: MUSLERA İLE YAZIŞMA DA ORTAYA ÇIKTI Seçil Erzan'ın incelenen cep telefonunda Galatasaray'ın Uruguaylı milli futbolcusu Fernando Muslera'nın Mert ile yaptığı whatsapp yazışmasının ekranı görüntüsü bulundu. Seçil Erzan'a 500 bin dolar kaptırdığı iddia edilen Muslera'nın Mert adındaki kişiye "Neredeyse 4 aydır paramı alıyor" diyor. Bu ekran görüntüsü de soruşturma dosyasına girdi. Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!

24 KASIM 2023: ARDA TURAN'IN MESAJI Seçil Erzan'ın dosyasına Whatsapp yazışmaları da girdi. Bilirkişi tarafından hazırlanan yazışmalarda Arda Turan sözde fona yatırdığı para geri ödenmeyince Seçil Erzan'a "Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim Seçil" diye mesaj atıyor. Ayhan Akman'ın "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun. Aramayı düşünmüyor musun beni" içerikli mesajı da dosyada yer aldı. Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!

25 KASIM 2023: SEÇİL ERZAN'IN SAVCILIKTAKİ FATİH TERİM İFADELERİ Seçil Erzan savcılıktaki ifadesinde, Fatih Terim'den fon adı altında para almadığını savunarak "Ancak bu zamana 2012 yılından itibaren tüm bankacılık işlemleriyle ilgilendim” dedi. İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!

25 KASIM 2023: ESKİ SEVGİLİ İLİŞKİNİN NASIL BİTTİĞİNİ ANLATTI Erzan'ın eski erkek arkadaşı ve Fatih Terim'in eski avukatı Candaş Gürol ifadesinde "Birilerinden fon adı altında para aldığını ya da çeşitli yatırım vaatlerinde bulunduğundan kesinlikle haberdar değildim. Daha doğrusu benim yanımda bulunduğu süre zarfında birileri ile telefonla görüştüğünde çeşitli yatırım vaatlerinden bahsediyordu. Ama ben bankacı olması sebebiyle dosya kapsamındaki bir fon vaadinden haberdar değildim" dedi. İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!

25 KASIM 2023: SEMİH KAYA'DAN 3 MİLYON 200 BİN DOLAR Seçil Erzan, savcılık sorgusunda kendisine yöneltilen "Semih Kaya ile Fırat Özdemir fon sebebiyle para aldın mı? Aldıysan geri ödedin mi? Ödediysen ne kadar ödedin?” şeklindeki bir soruya karşılık "Semih Kaya'dan fon vaadiyle para aldığım doğrudur. Kendisinden 3 milyon 200 bin dolar para aldım. Bu parayı parça parça; bazen odamda bazen dışarda olacak şekilde teslim ettim." dedi. Erzan ifadesinde "Ana paraya ilişkin hiçbir alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca kez evime gelip, beni tehdit ederek zorla para almıştır" iddiasını da dile getirdi. İddialarla ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı. Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!

26 KASIM 2023: ALTINLARA EL KONULDU MASAK'ın talebi üzerine Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de araştırma yapıldı. İlçede Erzan'ın bir banka şubesindeki kasasında altın bulundu. Altınlara el konulduğu açıklandı Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu