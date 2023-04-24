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Denizbank'tan "dolandırıcı müdür" ile ilgili açıklama

İstanbul'da bir banka müdürünün bir iş insanı ile spor camiasından bazı isimleri dolandığı iddiaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Denizbank'tan yapılan açıklamada, "Bankacılık, kayıt sistemine dayalı, güven ve itibar üzerine tesis edilmiş bir faaliyet alanı olup; sektörde yer alan bankalar, hizmet konuları kanunla belirlenmiş ve üst kuruluşlarca denetime tabi kurumlardır. Bu çerçevede Bankamıza emanet edilmiş mevduatın tamamı kanunla güvence altına alınmış değerdir ve bankalara yatırıldığında hiçbir sorguya yer bırakılmadan talep halinde mudilere ödenmesi, kanuni yükümlülüğümüzdür" denildi

Denizbank'tan
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HABERTURK.COM

İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunan bir iş insanı, özel bir bankanın şube müdürü tarafından dolandırıldığını ileri sürmüştü. Edinilen bilgilere göre söz konusu iş insanı aralıklı dönemler içinde bankaya yatırması için bankacıya 5 milyon dolar teslim etti.

İş insanı, söz konusu tutarların daha sonra bankaya sorduğunda hesabında olmadığını öğrendi. İş insanı, geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na özel bir banka müdürü hakkında ‘Özel belgede sahtecilik ve Nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında banka şube müdürü S.E’nin tutuklandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre söz konusu banka şube müdürünün spor camiasından bazı isimleri de benzer yollarla dolandırmaya kalktığı iddia edildi.

Konuyla ilgili de Denizbank'tan açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bazı haber siteleri ve sosyal medya mecralarının kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler ve Bankamızın adını kullanarak yer verdiği haber ve paylaşımlar nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu oluşmuştur.

Bankacılık, kayıt sistemine dayalı, güven ve itibar üzerine tesis edilmiş bir faaliyet alanı olup; sektörde yer alan bankalar, hizmet konuları kanunla belirlenmiş ve üst kuruluşlarca denetime tabi kurumlardır. Bu çerçevede Bankamıza emanet edilmiş mevduatın tamamı kanunla güvence altına alınmış değerdir ve bankalara yatırıldığında hiçbir sorguya yer bırakılmadan talep halinde mudilere ödenmesi, kanuni yükümlülüğümüzdür.

Öte yandan basına yansıyan haberlerdeki para alışverişleri;

•Piyasa koşullarının ötesinde fahiş faiz getirileri elde etmek amacıyla iddia sahiplerince şubelerimiz dışında nakit olarak verilip, getirilerinin de yine kayıt dışında nakit olarak alındığı anlaşılan,
•Bankacılık sistemimizde hiçbir izi bulunmayan,
•Bankamıza ait bir dokümanın ibraz edilemediği,
•İddia sahiplerinin ancak aralarındaki para hareketlerinde aksama olduğunda, Bankamızın durumdan haberdar edildiği, işlemlerden ibarettir.

Ayrıca, ihraç edilmiş yatırım fonlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) sistemine kayıtlı olduğu ve Türkiye Cumhuriyet Vatandaşlık Numarası ile her zaman MKK’nın sitesinden veya e-Devlet üzerinden izlenebildiği bilinmektedir.

Konudan haberdar olduğumuz anda, aynı gün Teftiş Kurulumuz tarafından kapsamlı bir inceleme başlatılmış ve eş zamanlı olarak da bizzat Bankamız tarafından BDDK Başkanlığına ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerekli bildirimlerde bulunulmuştur.

Süreç ile ilgili yargı makamlarının alacağı karar doğrultusunda gereğinin yapılacağını bilginize sunarız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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