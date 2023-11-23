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        Haberler Gündem Seçil Erzan davasında son dakika: Muslera’nın yazışması da ortaya çıktı! - Haberler

        Muslera’nın yazışması da ortaya çıktı: 4 aydır paramı alıyor!

        Habertürk'ün 8 ay önce ortaya çıkarttığı milyon dolarlık dolandırıcılık olayının soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Denizbank Levent Şubesi Müdürü Seçil Erzan'ın incelenen cep telefonunda Galatasaray'ın Uruguaylı milli futbolcusu Fernando Muslera'nın Mert ile yaptığı whatsapp yazışmasının ekranı görüntüsü bulundu. Seçil Erzan'a 500 bin dolar kaptırdığı iddia edilen Muslera'nın Mert adındaki kişiye "Neredeyse 4 aydır paramı alıyor" diyor. Bu ekran görüntüsü de soruşturma dosyasına girdi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 23.11.2023 - 17:10 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:44
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        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
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        Yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış sporcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 45 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 11 Nisan 2023’te başlayan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Denizbank eski Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın incelenen cep telefonunda Galatasaray’ın Uruguaylı milli futbolcusu kaleci Fernando Muslera’nın yaptığı bir yazışmanın ekran kaydı ortaya çıktı.

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        5 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası
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        “4 AYDIR PARAMI ALIYOR”

        Bilirkişi tarafından incelenen cep telefonuyla ilgili 57 sayfalık rapor hazırlandı. Whatsapp görüşmeleri dışında resimler klasöründe ortaya çıkan Muslera’nın Whatsapp yazışma görüntüsünde, Mert adında biriyle yazıştığı görülüyor. İspanyolca yazışan Muslera, Mert’e “Arda ya da başkasıyla konuşmanı istemiyorum. Neredeyse 4 aydır paramı alıyor. Pazartesi CEO ile konuşmama gerek yok. Dokümanla birlikte Florya’ya gideceğim” diyor.

        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı! Haberi Görüntüle

        ALİ YÖRÜK’LE MESAJLAŞMASI VAR

        Seçil Erzan ile birlikte tutuklu bulunan Ali Yörük’le yapılan bir konuşmanın ekran görüntüsü de raporda yer aldı. Ekran görüntüsünde, Ali Yörük kendisine atılan "Ali bey dönüş yapmadınız Bu iş bugün de olmayacak anlaşılan. Görüşürüz" mesajını Seçil Erzan’a yönlendirmiş. Erzan buna cevap olarak “Yok olacak Ali, almaya geldik der misin. Ben vereceğim sana.” diyor. Ali Yörük ise “ Tamam müdürüm. Saat söyleyeyim mi? Zaten İstanbul’da biliyor beni. Müdürüm geldim ben” diyor. Ardından Seçal Erzan “Tamam ben de haber bekliyorum. Bekleyin Ali” diyor.

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        #fernando muslera
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