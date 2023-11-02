İstanbul'da spor dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiası ile tutuklanan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın olayında takipsizlik kararı verilen Denizbank’tan suç duyurusu geldi. Denizbank, eski milli futbolcu Selçuk İnan, Emre Çolak kardeşi Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve banka itibarının zedelendiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurularında bulundu.

İstanbul’da spor dünyasının ünlü isimlerinin aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın soruşturmasının ardından hazırlanan iddianamede dikkat çekmişti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizbank ve 9 Yönetim Kurulu Üyesi hakkında 19 Ekim’de takipsizlik kararı vermişti. Bu takipsizlik kararının ardından Denizbank tarafından yeni bir gelişme yaşandı.

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DENİZBANK 4 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Denizbank, Selçuk İnan, Emre Çolak kardeşi Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve banka itibarının zedelendiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurularında bulundu.

ÜNLÜ İSİMLERE TEFECİLİK SUÇLAMASI

Denizbank’ın avukatı Ayhan Erdoğan, tarafından hazırlandığı suç duyurusunda, ünlü isimler Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunuldu.

Şikayet dilekçesinde bu isimler hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve banka İtibarının zedelendiği iddialarında bulunarak kamu davasının açılmasını talep etti.

ŞİKAYET VE İHBARIN KAYNAĞI OLAN OLAY

Denizbank, yaptığı suç duyurusunda, şikayet ve ihbarın kaynağı olan olayın Florya Şubesi müşterisi Bülent Çeviker’in eşi İnci Çeviker’in “Şubat 2023 tarihinde Levent Büyükdere Caddesi şubesi şube müdürü Seçil Erzan’ın yüksek getiri vaadiyle Ali Böcügöz isimli bir kişiye Florya’da bir restoran önünde oğlu ile birlikte kendisi ve eşi Bülent Çeviker’e ait 2 milyon 118 bin dolar verdiklerini, Seçil Erzan ile konuştukları tarihte paralarını alamadıklarını ve 7 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Seçil Erzan’a ulaşamadıklarını” söyleyerek, aynı tarihte adı geçen hakkındaki şikayeti müvekkil bankaya iletmesiyle duyduklarını belirtti.

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Denizbank, şikayet dilekçesinde, bu olayın kendilerine iletilmesinden aynı gün, Seçil Erzan’ın genel müdürün talimatıyla tedbir amaçlı işten el çektirildiğini belirterek “Seçil Erzan hakkında, Denizbank tarafından 7 Nisan’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve BDDK’ya iddialarla ilgili bilgilendirilmiş, adı geçen Erzan’ın 11 Nisan’da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştır” denildi.

MASAK İNCELESİN

Eski milli futbolcu Selçuk İnan hakkında 11 sayfalık suç duyurusunda bulunan Denizbank, şikayet dilekçesinde İnan’ın para kaynaklarının MASAK tarafından araştırılması gerektiğini iddia etti. Denizbank şikayet dilekçesinde Selçuk İnan’ın, gerçeğe aykırı beyanlarla tefecilik faaliyeti içinde fahiş faiz almak amacıyla parasal ilişkiye girdiklerini ve sahte belgeler sunduğunu iddia etti.

Denizbank şikayet dilekçesinde o iddiaları şöyle yazdı:

"Soruşturma dosyasının şüphelisi Seçil Erzan’dan paralarını tahsil edemeyecekleri kanaati sonrası, gerçeğe aykırı olarak İstanbul Cumhuriyet Savcılığına sunduğu 19/04/2023 tarihli vekili aracılığıyla şikayet dilekçesi ile banka yetkililerini suçlamaya çalışmıştır. Ancak gerek dilekçelerinde yer verdikleri parasal ilişki gerekse delil olarak sundukları ek belgelerin tamamı 5237 Sayılı TCK 241. Maddesi (tefecilik) İle 212 sayılı VUK 352 ve 359 maddelerini ihlal ettiklerine işaret etmektedir. Ayrıca Ekte sunacağımız kendi elleriyle sunup savcılık ifadesinde teyit ettiği belgelere konu miktarları yüksek milyon dolarların kaynağının belli olmaması nedeniyle MASAK tarafından soruşturulması gerekmektedir."

GERÇEĞE AYKIRI İDDİASI

Banka, Emre Çolak ve kardeşi Emrah Çolak ile Musa Mert Çetin hakkında yaptığı şikayet başvurusunda da bu isimlerin Seçil Erzan tarafından kendilerine vaat edilen yüksek faizi alamaması, hem de ana paralarını kaybetmeleri sonrası gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak, ellerindeki sahte belgelerle kanıt göstermeye çalıştıklarını iddia etti. Ve bu sahte belgelerle bankadan paralarını tahsil etmeye çalıştıklarını belirtti.

PARA KAYNAKLARI ARAŞTIRILSIN

Yapılan suç duyurularında, İnan, Çolak kardeşler ve Çetin’in, bankaya karşı olan girişimlerinde, kullandıkları belgeler ile daha önceki savcılık ifadelerindeki farklılık ve zıtlıklar olduğu iddia edildi. Banka, ek olarak, şikayetçi olduğu isimlerin yaptığı işlemlerin Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi kaçakçılığı suçu da oluşturduğu ve şüphelilerin eylemlerinde kullandıkları belgelerdeki tutarlara ilişkin para kaynakları ile nakit hareketlerinin MASAK tarafından da araştırılması gerektiğini belirtti. Denizbank suç duyurusunda, bulunduğu şikayet dilekçelerine sahte belgeler olduğunu iddia edilen bazı belgeleri de ek olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu.

SEÇİL ERZAN’IN 216 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Habertürk’ün ortaya çıkarttığı dolandırıcılık olayında, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Fatih Terim’in kızı Buse Terim’in de bulunduğu 18 mağdurun dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede banka müdürü Seçil Erzan ve 6 şüpheli hakkında “özel belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından dava açılmıştı. Banka Müdürü Seçil Erzan hakkında ise savcılık tarafından 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezası istenmişti.