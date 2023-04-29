Ortaya çıkan milyonluk dolandırıcılık iddiasında önemli gelişmeler yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İki hafta önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iki iş insanının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapmasında Denizbank Levent şubesinin banka müdürü Seçil Erzan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzan hakkında ‘Özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili şikayetlerin artması üzerine soruşturma genişletildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gündeme bomba gibi düşen bu dolandırıcılık iddiasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın talimatı üzerine 5 kişi gözaltına alındı. Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 kişi işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Adliyeye gönderilen 5 kişiden biri kadın 3 kişi tutuklandı.

ERZAN’LA İRTİBATLI ÇIKTILAR

Tutuklanan 3 kişinin, banka müdürü Seçil Erzan’la irtibatlı olan isimler olduğu belirtildi.

Ve yapılan incelemelerde gözaltına alınan bazı şüphelilerin ayrıca yurt dışına defalarca gidip geldikleri tespit edildi. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapmasında Seçil Erzan’ın bankada kullandığı bilgisayarı da incelenmek üzere el konuldu.

SORUŞTURMA BU İKİ ŞİKAYETLE BAŞLADI

Banka müdürü Seçil Erzan’ın dolandırıcılık iddiası birbirinden habersiz iki iş insanın şikayeti üzerine ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giden iş insanı B.Ç. ile bir başka iş insanın avukatı olan Avukat Ümit Karadağ, Denizbank Levent şubesi müdürü Seçil Erzan hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan bu iki şikayet kapsamında banka müdürü Seçil Erzan tutuklanarak cezaevine gönderildi.