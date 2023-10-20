Denizbank yöneticileri ile ilgili soruşturmada takipsizlik İstanbul'da spor dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiası ile tutuklanan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın olayı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Ünlü isimlerin yer aldığı ve 29 şikayetin olduğu soruşturmada savcılık banka yöneticilerine takipsizlik kararı verdi.

İstanbul’da spor dünyasının ünlü isimlerinin aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu banka ve banka yetkililerine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmanın neticesinde Denizbank ve Denizbank yöneticilerine takipsizlik kararı vererek ‘Soruşturmaya yer yok’ kararı çıktı.

DETAYLAR ŞÖYLE ANLATILDI

Cumhuriyet savcılığı verdiği kararın içeriğinde, incelenen raporlarda toplam 29 şikayet olduğu belirtilerek, banka müdürü Seçil Erzan’ın muhtelif zamanlarda elden veya nakden para aldığı ve bir kısım şikayetçinin ise paralarının bir bölümünü veya tamamını geri alamadığını beyan eden ifadeler olduğuna dair iddialar bulunuyor. Bu iddiaları incelediklerini belirten savcılık, şikayetçi kişilerin bir kısmının ise hangi tarihte ve hangi tutarda para verdiklerine dair bir ayrıntı sunamadıklarını belirtiyor.

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PARA HAREKETİ YOK

Savcılık şikayet boyutuna bakıldığında alacak tutarın 43 milyon 920 bin dolar ve 15 milyon 625 bin lira para seviyesi olduğunun görüldüğünü belirterek: “İddia sahiplerinin Seçil Erzan’a paraları fiziken ve nakden tevdi ettikleri konusunda beyanları mevcuttur. Söz konusu para hareketlerinin bir şekilde yeniden finansal sisteme dönmesi ve Seçil Erzan’ın müştekilere geri ödeme yapmış olması olasılığından hareketle ekibimizce Türkiye’de faaliyet gösteren seçili 23 banka nezdindeki hesap hareketleri alınmış ve rapora konu işlemlerle tarih ve tutar açısından benzeşen para hareketleri aranmıştır. Yapılan inceleme sonucunda tutar ve tarih açısından rapora konu işlemlerle belirgin şekilde eşleşen para hareketleri tespit edilememiştir." deniliyor.

DOSTLUĞA DAYALI İLİŞKİLER

Ayrıntılara yer veren savcılık, Seçil Erzan’ın müştekilerin büyük kısmı ile uzun yıllara dayanan tanışıklığına da değindi. Savcılık bu tanışıklığı şöyle anlattı: “Özellikle Florya Şubesi’nde görev yaptığı dönemde Galatasaray Spor Kulübü’ne mensup kişiler ile yakın temas kurduğu anlaşılmaktadır. Seçil Erzan ile tanışıklık, arkadaşlık ve akrabalık ilişkileri bulunan müştekiler ile Seçil Erzan arasında nakit ve efektif teslimi ve tesellümü gerçekleştiği, bu ilişki çerçevesinde müştekilerin (bazıları belge dahi talep etmeden) Seçil Erzan’a para tevdi ettiği beyan edilmiştir. “

TESLİM EDİLEN NOKTALAR

Erzan’ın ilişkileri boyutuna değinen savcılığın kararında paraların alındığı noktalarla ilgili şöyle denildi; “Rapora konu işlemleri içeren efektif ve nukutun bir kısmı Seçil Erzan’ın şubedeki odasında (veya şubede) gerçekleşmiştir. Bir kısım teslimat ise şube dışındaki mekânlarda gerçekleşmiştir. Teslimatların bir kısmının doğrudan Seçil Erzan’a, bir kısmının da Seçil Erzan tarafından yönlendirilen kişilere yapıldığı belirtilmiştir.”

FON ADI ALTINDA

Seçil Erzan’ın nasıl para aldığına da dair vurgu yapan savcılık şöyle devam etti: "Rapora konu işlemlerde müşteki olan her bir kişinin şikâyetinin kendine özgü ve farklı olduğu aşikâr olmakla beraber Seçil Erzan’ın 'fon vaadi', 'yüksek faiz', 'yatırım amacı (paranın değerlendirilmesi)', 'borç' ve 'faizli ödünç para' olmak üzere beş nedenle para teslim aldığı anlaşılmıştır. Bazı müştekilerin ifadesine göre inandırıcılık sağlamak adına paranın geri verilmesinde Banka için süreçlerin devam ettiğine dair ifadelerin bulunduğu, bu paraların Banka’nın dâhil olduğu bir fon marifetiyle yönetildiği, dolayısıyla yasal bir zemini olan fon marifetiyle olduğuna dair inancın müştekiler üzerinde tesis edilmeye çalışıldığı görülmüştür."

KOVUŞTURMAYA YER YOK

Savcılık kararında; Seçil Erzan’ın teslim aldığı paraların banka hesaplarının kayıtlarına girmediğini belirterek “Seçil Erzan tarafından teslim alındığı iddia edilen paraların Banka kayıtlarına ve/veya Banka mamelekine herhangi bir şekilde girmediği, işlemlerde aldatma unsurunun var olabileceği (olmayan bir fonu varmış gibi gösterme), Seçil Erzan’ın hizmet sözleşmesinde müşterilerden fiziki ve nakdi para kabul etme gibi bir görevinin bulunmadığı hususları tespit edilmiştir." dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapmasında Denizbank A.Ş., yöneticileri hakkında ‘Kovuşturmaya yer yok’ diyerek takipsizlik kararı verdi.

ÜNLÜ İSİMLER VAR

Şüpheli Seçil Erzan ile birlikte Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işleyen şüpheliler Ali Yörük, Atilla Yörük ve Asli Yörük hakkında ayrı soruşturmaya devam ediliyor. Müştekiler arasında Buse Terim Bahçekapılı, Emrah Çolak, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Arda Turan gibi ünlü isimler yer alıyor.