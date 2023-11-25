Habertürk’ün, 8 ay önce ortaya çıkardığı ve gündemi aylardır sarsan Denizbank eski Levent Şubesi müdürü Seçil Erzan’ın dosyasında yeni isimlerle ilgili ifadeler ortaya çıkmaya devam diyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Erzan’a yönelik başlatılan ‘nitelikli dolandırıcılık’ soruşturma kapsamında avukat Candaş Gürol’un da ifadesinin alındığı ortaya çıktı. Seçil Erzan’ın eski erkek arkadaşı ve Fatih Terim’in eski avukatı olan Candaş Gürol, 3 sayfalık ifade verdi.

“Seçil Erzan, eski kız arkadaşımdır. Kendisi ile ciddi bir ilişki yaşadım ve her şey normal şartlarda devam etseydi 2023 yılının şubat ayında nişanlanacaktım. Seçil Erzan, Galatasaray camiasında herkes tarafından bilinen, tanınan, hemen herkes Seçil Erzan ile banka müdürü olması sebebiyle özellikle Florya şube müdürlüğü yaptığı da dikkate alınarak bir şekilde iletişim kurmuştur. Beni Seçil Erzan ile tanıştıran daha doğrusu vesile olan Nur Erkasap'tır. İlk olarak haziran ayında Seçil Erzan ile bir yemek yedim. Kendisinden hoşlandığım için de temmuz ayında ilişkimiz başladı.

Hatta Fatih Terim bizi Bodrum’daki evine davet etti. Oraya da gidip yine misafir olduk ve yemek yedik. Seçil Erzan ile Fatih Terim arasında oldukça samimi ve baba-kız ilişkisi şeklinde samimiyetleri bulunuyordu. Fatih Terim hoca Seçil Erzan’a tam olarak güveniyordu. En azında ben böyle görüyordum.

Seçil beni birkaç kez Bozcaada’daki evine davet etti. Onunla birlikte olduğum süre zarfında Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve Nur Erkasap ile birlikte Seçil’in Bozcaada’daki evine gelmişlerdi.

“SEÇİL'E ULAŞAMAZ OLDUM”

Seçil ile her şey yolunda giderken 2022 yılının kasım ayının sonlarına doğru aramız açılmaya başladı. Şöyle ki; ben gün içerisinde hiçbir şekilde Seçil’e ulaşamaz oldum. Akşamları bir araya geldiğimizde normalde benim yanımda telefonla konuşmasına rağmen başka odaya geçip gizli konuşmalar yapmaya başlamıştı.

“SEÇİL BANA YALAN SÖYLEMEYE BAŞLADI”

Gece ne zaman Whatsapp’a girsem çevrimiçi görünüyordu. Kendisine kiminle konuştuğunu sorduğumda sürekli Nazlı ile ya da başkaca kız arkadaşları ile konuştuğunu söylüyordu. O sırada Nazlı’ya da Whatsapp üzerinde baktığımda çevrimiçi olmadığını görüyordu.

Seçil’in sürekli bana yalan söylediğine inanmıştım. Ben bu durumun nedenini sorduğumda sürekli bana işinden dolayı sıkıntı yaşadığını ailevi problemleri olduğunu; tutturması gereken hedefleri tutturamadığını bu durumda şubesini değiştirebileceğini ve bu sebeple sıkıntı yaşadığını sürekli telefonla görüşme halinde olduğunu ve benzeri sebepler söylüyordu.”

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“İLİŞKİMİ SONLANDIRDIM”

Benim içime bir kurt düşmüştü. Daha doğrusu hayatında başka birisi olduğunu düşünüyordum. 2023 yılının şubat ayında nişanlanmayı planlarken ocak ayında nişanı iptal edip şubat ayında da ilişkimi tam olarak sonlandırdım. Bu arada Seçil’i ne zaman arasam gerek evinde olsun gerek iş yerinde olsun arka fonda bir bağırış çağırış olduğunu duyuyordum. Ama kim olduğunu bilmiyordum.

“FONDAN HABERİM YOKTU”

Birilerinden fon adı altında para aldığını ya da çeşitli yatırım vaatlerinde bulunduğundan kesinlikle haberdar değildim. Daha doğrusu benim yanımda bulunduğu süre zarfında birileri ile telefonla görüştüğünde çeşitli yatırım vaatlerinden bahsediyordu. Ama ben bankacı olması sebebiyle dosya kapsamındaki bir fon vaadinden haberdar değildim.

“FATİH TERİM’E KIRILDIM”

Bu olaylar sebebiyle ben Fatih Terim’e kırıldım. Şöyle ki Fatih Terim kesinlikle Seçil Ersan ile benden önce tanışmıştır. Şöyle ki benim tanışıklığım 2022 haziran ayından sonraya ait olmasına rağmen Fatih Terim ile çok daha önceye dayanmaktadır.

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Ancak avukatı olmama rağmen bana hiçbir şeyden bahsetmemiş olması beni üzdü. Çünkü Fatih Terim hocanın evine gittiğimde Fatih Terim bana kendisinin de Seçil Erzan’ın bahsettiği fona para yatırdığını söyledi. Bununla birlikte o sırada Buse Terim, Terim Arıcan, Volkan Bahçekapılı da fona para yatırdığını söyledi.

"AİLENİN AVUKATIYDIM BANA BAHSETMEDİLER"

Ben ailenin avukatı olmama rağmen hiçbiri bana bu durumdan bahsetmemişti. Tabii ki ben de en ufak bir durumda beni arayıp bilgi verip bu hususu söylememelerinden dolayı Fatih hocama kırıldım. Sonrasında da zaten yukarda bahsettiğim gibi dosyalarından istifa ettim. Kesinlikle Fatih Terim ile aram kötü değildir.

GALATASARAY’IN ESKİ YÖNETİCİSİ DE PARA KAPTIRDI

İsmail İbrahim Çağlar benim müvekkilimdir. Kendisi eski Galatasaray yöneticisidir. Benim Seçil’den ayrıldığımı biliyordu. Sonrasında bir gün benimle görüşüp Seçil ile konuştuğunu anlattı. Şöyle ki Seçil kendisine çok önemli isimlerin olduğu bir fondan bahsetmiş. Bu fona para yatıranların iyi para kazanacağını söylemişti. Bana 3 milyon dolar para verip 30-40 günlük vadede 3 milyon 500 bin dolar şeklinde para alacağını söyledi. Hatta ben Seçil ile ayrıldığım için İbrahim abiyi de abi gibi gördüğüm için biraz bozuldum ancak müdahale etmedim.

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“SEÇİL ARADI ELİMDE PATLADI DEDİ”

2023 Nisan ayında Nur Erkasap beni arayıp Seçil’e ulaşamadığını ve intihar girişiminde olduğunu söyledi. Ben de konudan haberdar olmadığım için Seçil’e mesaj attım. Fakat aynı gün hiçbir şekilde iletişim sağlayamadım. Ertesi gün Seçil beni bilmediğim bir numaradan aradı.

"İNSANLARDAN TEHDİT ALDIĞINI SÖYLEDİ"

Bana fondan bahsetti. Daha doğrusu bir yatırıma yönelik fon olduğunu ve elinde patladığını halihazırda insanlardan tehdit aldığını çok sıkıntılar yaşadığını, her şeyini kaybettiğini söyledi.

“FATİH TERİM’İN EVİNE GİTTİM”

Ben akabinde Fatih Terim’in evine gittim. Zaten aynı gün evde herkes ne kadar Seçil’e para kaptırdığını söyledi. Buse Terim, Terim Arıcan, Volkan Bahçekapılı ne kadar para verdiklerini söylediler. Hatta Arda Turan da aynı gün oradaydı ancak muhabbete katılmadı. Ben o gün oradan ayrıldıktan sonra bir kez daha Fatih Terim’in evine gittim ve yüz yüze konuşup vekalet ilişkimizi bir süre askıya aldık.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan avukat Candaş Gürol’un ifadesi soruşturma kapsamında dosyaya girdi.