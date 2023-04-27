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Fatih Terim, dolandırıcılık soruşturmasında müşteki sıfatıyla ifade verdi

Yüksek getirili özel fon iddiasıyla spor dünyasından ünlü isimlerin de aralarında olduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın soruşturması ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Gizli yürütülen soruşturma kapsamında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun müşteki sıfatıyla ifadelerinin alınmasının ardından Fatih Terim de yine müşteki sıfatıyla ifade verdi

Fatih Terim, dolandırıcılık soruşturmasında müşteki sıfatıyla ifade verdi
HABERTURK.COM / AA

Denizbank Levent şubesi müdürü Seçil Erzan'ın bankanın özel müşterilerine yüksek getiri sağlayan özel bir fon olduğunu belirterek spor dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Teknik Direktör Fatih Terim, müşteki sıfatıyla ifade verdi.

AA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gizli yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Terim'in de müşteki sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Soruşturma kapsamında Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bir süre önce savcılığa müşteki sıfatıyla ifade vermişti.

Savcılığın talimatıyla ikametinde gözaltına alınan banka şube müdürü Seçil Erzan çıkarıldığı hakimlikçe "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmıştı.

AA'nın haberinde soruşturma kapsamında diğer müştekilerin ifadelerinin alınmasının beklendiği belirtildi.

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