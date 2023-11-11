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        Haberler Gündem 3. Sayfa Atatürk'e hakaret eden Mustafa Atmaca gözaltına alındı

        Büyük tepki çekmişti! Atatürk'e hakaretten gözaltına alındı!

        Erzurum'da, hizmet veren döner işletmesinin sahibi Mustafa Atmaca, sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Atmaca´nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:32 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:41
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        Atatürk'e hakaretten gözaltına alındı!
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        Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında `Tiktok´ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı.

        TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

        DHA'da yer alan habere göre Mustafa Atmaca, tartışma sırasında, "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı. Atmaca´ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi.

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        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atmaca´nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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