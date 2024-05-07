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        Haberler Gündem Politika CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret - Son dakika haberler

        Son dakika haberi CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret

        CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:22
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        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ediyor.

        Özel'in, MHP'nin gerçekleştirdiği son kongrenin ardından Bahçeli'yi tebrik edeceği açıklanmıştı. Özel geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Genel Merkezi'nde ziyarette bulunmuştu.

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