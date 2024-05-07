Son dakika haberi CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret ediyor
Giriş: 07.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:22
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ediyor.
Özel'in, MHP'nin gerçekleştirdiği son kongrenin ardından Bahçeli'yi tebrik edeceği açıklanmıştı. Özel geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Genel Merkezi'nde ziyarette bulunmuştu.
Ayrıntılar geliyor..
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ