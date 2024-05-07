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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar - Son dakika haberler

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 10:37 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:12
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        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

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        "Gülün dikeni var diye üzülmek yerine dikenin gülü var diye sevinmeyi tercih edeceğiz. Önce yanlışı bilenler doğruya erişemez. 55 yıllık siyasi tecrübeyle diyorum ki suyun üstünde yürüsek bile yüzme bilmiyor diye eleştirenler olacak. Bu nedenle önümüze bakacağız. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Elinizi vicdanlarınıza koyun desek vicdanlarını bulamayanların bizi anlamasını beklemiyoruz.

        "1 MAYIS'TA POLİSE DÜŞMANCA SALDIRDILAR"

        Hayatlarında tek bir fabrikaya girmeyenlerin dahi vicdanı tutsaktır. 1 Mayıs'ta sadece görevini yapan Türk polisine düşmanca saldırdılar. Polise saldıranlar Haçlı kalıntısıdır. Emek ve Dayanışma Günü ülkenin her yerinde kutlanabilir. Peki Taksim ısrarı niyedir? Polislerimiz asıl emekçidir. Bunu görmeyenler zalimdir zillettir.

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        "NETANYAHU İÇİN HESAP GÜNÜ YAKINDIR"

        Türkiye'nin İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım ile ilgili açılan davaya müdahil olması önemli bir adımdır. 35 bin masumun dökülen kanı Netanyahu'yu inşallah boğacaktır. Netanyahu için hesap günü yakındır. İsrail ile ticaretin durdurulması da yerinde bir karardır.

        Batının insanlık değerlerine cephe aldığı gerçektir. İşlerine gelince insan hakları bilirkişiliği yapan ülkelerin işlerine gelmediği zaman hak ve hukuk tanımamaları ikiyüzlülüktür. Bizim bu çifte standartçı ahlaksızlığa karnımız toktur.

        "ATEŞKES GÖRÜŞMESİNİN ÇIKMAZA GİRMESİ ÇOK TEHLİKELİDİR"

        Kahire'deki ateşkes görüşmesinin çıkmaza girmesi çok tehlikelidir. Netanyahu'nun ateşkese yanaşmaması da bir insanlık sorunudur. Netanyahu müzakere sürecini dinamitliyor.

        "KUTUPLAŞMAK YERİNE KUCAKLAŞMAK LAZIMDIR"

        Siyasette bahar olmasından memnunuz. Kutuplaşmak yerine kucaklaşmaz lazımdır. Kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Ülkenin temel meselelerine kafa yormak bizim de arzu ve amacımızdır. Siyasette köprü kurmak yerine duvar inşa edersek yanlış düşeceğimizi bilmek de yarar vardır. Siyaset kavga arenası değildir. Siyaset konuşma ve düğümleri çözme yeridir.

        OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI

        Kimse mahkemeye talimat veremez. Yargı yetkisini kullanan bağımsız mahkemelerdir. Mahkeme kararları değiştirilemez. Gezi Park davasında hüküm alan Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştır ve diğer sanıklar da ceza almıştır.

        "KİMSE MAHKEMELERE TALİMAT VEREMEZ"

        Kavala için sipariş veriliyor. Ceza kararlarını veren bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Kimse mahkemelere talimat veremez. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Özgür Özel de batının kara propagandasına kulak asmasın.

        SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASI

        İddianame hazırlandı içi boş dediler. Kimin elinde hangi belge varsa mahkeme ile paylaşmalı. Televizyon ekranlarında mahkeme kurulamaz. Hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak? Beklentimiz iddianamenin kabul edilip yargılamanın başlamasıdır.

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