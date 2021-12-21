Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Altının kıymetini sarraf, kitabın kıymetini de sahaf bilir derler. Ülkemizde sahaflık yaygın bir meslektir. Sahaflık denince ilk akla gelen yer de İstanbul Sahaflar Çarşısı'dır. Bu sahafın en önemli değeri de Sahaflık Ödülü'nü alan İbrahim Manav'dır.

Öte yandan bu yıl ki Vefa Ödülü'nü de Kemal Tahir'e veriyoruz. Kendisi pek çok aydınımıza ilham kaynağı olmuştur.

Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahlarının kültür araçları olduğu bir gerçektir. Teknolojinin sunduğu sınırsız denebilecek imkanlar, insanın gönlünden süzülerek gelen eserlerin yerini dolduramaz, dolduramayacak.

Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, insanın sanat üzerinden ifade ettiği nezaketi, rikkati aşamayacağına inanıyorum."

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

Bilim Kültür: Teoman Duralı

Müzik: İdil Biret

Görsel Sanatlar: Alev Ebuziyya

Sinema: Cüneyt Arkın

Edebiyat: Gürbüz Azak

Kaligrafi: Ethem Çalışkan

Sahaflık: İbrahim Manav

Vefa Ödülü: Kemal Tahir